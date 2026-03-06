Equipes de combate às endemias percorrem bairros com fumacê e equipamentos costais para reduzir a presença de mosquitos - Foto: Divulgação

Equipes de combate às endemias percorrem bairros com fumacê e equipamentos costais para reduzir a presença de mosquitosFoto: Divulgação

Publicado 06/03/2026 13:44

Rio das Ostras - As equipes de Vigilância Sanitária e Ambiental de Rio das Ostras intensificaram as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti após as fortes chuvas que atingiram a cidade nos últimos dias. O acúmulo de água em diferentes pontos do município favoreceu a proliferação de mosquitos, o que acendeu o alerta para doenças como dengue, zika e chikungunya.

Agentes de Combate às Endemias circulam pelos bairros com equipamentos costais de pulverização, enquanto o carro fumacê reforça o trabalho nas ruas. A estratégia busca reduzir a população de insetos adultos e diminuir o risco de transmissão das arboviroses.

As equipes também realizam visitas às residências para identificar e eliminar possíveis criadouros. Durante as inspeções, moradores recebem orientações simples que ajudam a impedir a reprodução do mosquito, como evitar água parada em pneus, garrafas, vasos de plantas e recipientes abertos.

O mutirão começou pela localidade de Extensão do Bosque e segue para Cidade Praiana, principalmente nas áreas próximas às bacias de acumulação conhecidas como piscinões, no Canal de Medeiros e em regiões que sofreram com alagamentos recentes.

Quando o carro fumacê passa pelas ruas, a recomendação é abrir portas e janelas para que o inseticida alcance os ambientes internos onde os mosquitos costumam se esconder. Mesmo assim, especialistas reforçam que a eliminação de focos dentro das casas continua sendo a forma mais eficiente de prevenir a doença.

Entre as medidas indicadas estão retirar pratos de plantas ou preenchê-los com areia, manter garrafas e baldes virados para baixo, descartar corretamente lixo e entulho, guardar pneus em locais cobertos e manter caixas d’água bem vedadas. Calhas e ralos também precisam de limpeza frequente para evitar o acúmulo de água.

Além do combate ao mosquito, técnicos das vigilâncias seguem com inspeções em cisternas e caixas d’água de escolas e unidades de saúde do município. O objetivo é avaliar a qualidade da água após o período de chuvas intensas e garantir condições adequadas de higiene e potabilidade.