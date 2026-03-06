Estudantes de Rio das Ostras terão aulas gratuitas de preparação para o vestibular ao longo de 2026 - Foto: Reprodução

Estudantes de Rio das Ostras terão aulas gratuitas de preparação para o vestibular ao longo de 2026Foto: Reprodução

Publicado 06/03/2026 13:44

Rio das Ostras - O pré-vestibular social do Cecierj segue com inscrições abertas e oferece uma nova chance para quem sonha com a universidade. Moradores de Rio das Ostras têm até o dia 9 de março para garantir participação no curso gratuito que prepara estudantes para o ingresso no ensino superior em 2026.

Ao todo, 120 vagas estão reservadas para o município. As aulas presenciais acontecem no Centro Municipal de Qualificação Profissional, localizado na Zona Especial de Negócios, espaço voltado à formação e capacitação de estudantes e trabalhadores da cidade.

A iniciativa faz parte do Pré-Vestibular Cecierj, programa da Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro. No estado, o projeto disponibiliza 13.400 vagas distribuídas em 82 polos de ensino instalados em 55 municípios. Desse total, 10.400 vagas são para aulas presenciais e três mil para a modalidade online.

As inscrições devem ser feitas pela internet e podem participar estudantes que estejam cursando ou que já tenham concluído o Ensino Médio. Jovens matriculados no primeiro ou no segundo ano também podem se inscrever, mas a confirmação da vaga depende da disponibilidade após a seleção principal.

O processo seletivo ocorre por meio de análise da documentação enviada digitalmente e sorteio baseado nos resultados da Loteria Federal. O sistema também prevê reserva de vagas para candidatos inscritos no Cadastro Único.

Quem optar pela modalidade online terá acesso ao material didático em formato digital e contará com acompanhamento de tutores por meio da plataforma virtual de aprendizagem.

O curso tem início previsto para 21 de março e segue até 5 de dezembro de 2026. A proposta é oferecer conteúdo completo de preparação para o vestibular e ampliar as oportunidades de acesso ao ensino superior para estudantes de diferentes realidades.