Consumidores terão atendimento presencial para negociar dívidas diretamente com empresas durante mutirão no Centro de Cidadania - Foto: Ilustração

Consumidores terão atendimento presencial para negociar dívidas diretamente com empresas durante mutirão no Centro de CidadaniaFoto: Ilustração

Publicado 06/03/2026 13:44

Rio das Ostras - O Procon de Rio das Ostras abre espaço para que moradores reorganizem as finanças e tentem colocar as contas em dia. A unidade promove, nos dias 11 e 12 de março, das 9h às 16h, o Mutirão de Renegociação do Consumidor, ação que reúne empresas e instituições financeiras para oferecer acordos e condições especiais de pagamento.

O atendimento acontece na sede do órgão, localizada no Centro de Cidadania, no bairro Âncora. A iniciativa marca as ações do município em alusão ao Dia do Consumidor e conta com a parceria da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor.

Durante o mutirão, consumidores poderão negociar débitos diretamente com representantes de bancos, operadoras de telefonia e concessionárias de serviços públicos. A proposta é aproximar as partes, estimular o diálogo e construir acordos que caibam no orçamento das famílias.

Entre as empresas confirmadas estão Rio Mais Saneamento, Naturgy, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander, Agibank, Crefisa, Claro, Vivo, Tim, Ponto Frio, Casas Bahia, Grupo Pernambucanas e C&A.

As vagas são limitadas e o atendimento depende de agendamento prévio. O cadastro pode ser feito na página oficial do Procon de Rio das Ostras ou pelo aplicativo Colab.

O órgão também mantém atendimento regular de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, no Centro de Cidadania, localizado na Rua das Casuarinas, número 595, no Âncora. No local, moradores recebem orientação sobre direitos do consumidor, registram reclamações e buscam mediação para conflitos de consumo.