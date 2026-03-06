Consumidores terão atendimento presencial para negociar dívidas diretamente com empresas durante mutirão no Centro de CidadaniaFoto: Ilustração
Contas atrasadas ganham chance de acordo em Rio das Ostras
Mutirão do Procon reúne bancos, operadoras e concessionárias para facilitar renegociação direta com consumidores nos dias 11 e 12 de março
Resgate na areia: cães encontrados na Praia da Joana ganham nova chance em Rio das Ostras
Programa de Saúde Animal recolhe dois cães adultos e inicia busca por adoção responsável no município
Porta aberta para a universidade: curso pré-vestibular gratuito amplia prazo de inscrição em Rio das Ostras
Moradores ainda podem garantir uma das 120 vagas oferecidas pelo Cecierj até 9 de março, sem taxa e com aulas presenciais no município
Servidores de Rio das Ostras voltam a avançar na carreira com retomada de progressões
Medida garante reconhecimento profissional a centenas de trabalhadores do serviço público após ajuste nas contas do município
Mosquitos se multiplicam após chuvas e mobilizam força-tarefa de combate em Rio das Ostras
Aumento de insetos após temporais leva equipes de vigilância às ruas com fumacê e visitas domiciliares para conter dengue, zika e chikungunya
Castro inaugura Faetec e elogia prefeita Daniela Soares: 'jovem educadora'
Durante a cerimônia, governador também anunciou novo batalhão da PM e destacou investimentos do Estado no município
