Cães resgatados na Praia da Joana recebem cuidados e aguardam adoção responsávelFoto: Reprodução

Publicado 06/03/2026 13:44

Rio das Ostras - O Programa de Saúde Animal de Rio das Ostras retirou da Praia da Joana dois cães que estavam circulando pela faixa de areia e precisavam de acolhimento. A equipe realizou o resgate após receber denúncia sobre a presença dos animais no local.

Os profissionais encontraram um casal de cães adultos, sem raça definida. Apesar da situação, os animais estavam saudáveis e aparentavam ter recebido algum tipo de cuidado recente. Próximo ao ponto onde estavam havia recipientes com água e comida, o que indica que moradores da região podem ter tentado ajudar.

Os cães foram levados para a sede do Programa de Saúde Animal, onde passaram a receber acompanhamento e cuidados básicos. Agora, a equipe trabalha para encontrar um novo lar para os animais.

A iniciativa reforça a importância da adoção responsável e do cuidado coletivo com os animais que vivem nas ruas. O programa também orienta a população a comunicar situações semelhantes para que o resgate aconteça de forma rápida e segura.