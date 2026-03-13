Atletas se preparam para largada da etapa de verão do Circuito Plaza de Corrida e Caminhada em Rio das Ostras - Foto: Ilustração

Atletas se preparam para largada da etapa de verão do Circuito Plaza de Corrida e Caminhada em Rio das OstrasFoto: Ilustração

Publicado 13/03/2026 13:08

Rio das Ostras - O Circuito Plaza de Corrida e Caminhada promete movimentar Rio das Ostras neste sábado (14) com a realização da etapa de verão da competição. O evento esportivo reúne cerca de 200 atletas inscritos para um percurso que atravessa o bairro Harmonia e segue pela estrada em direção a Cantagalo, em um trajeto pensado para estimular a prática esportiva e o convívio entre os participantes.

A largada está marcada para as 16h, no estacionamento do Shopping Plaza Rio das Ostras. Os competidores poderão escolher entre duas modalidades: corrida de sete quilômetros ou caminhada de três quilômetros. O tempo máximo para completar o percurso será de duas horas.

A estrutura do evento foi planejada para oferecer segurança e conforto aos participantes. Ao longo do trajeto haverá pontos de hidratação, equipe médica de plantão, apoio logístico e profissionais responsáveis pela organização da prova.

A Guarda Municipal atuará na orientação do trânsito e no reforço da segurança viária durante a realização da atividade. Por conta da passagem dos atletas, a estrada de acesso a Cantagalo ficará interditada no período da tarde e no início da noite.

Os cinco primeiros colocados na classificação geral, nas categorias masculina e feminina, receberão troféus e brindes oferecidos pelos parceiros do evento. Todos os atletas que concluírem o percurso dentro das normas da competição serão premiados com medalha de participação.

Os inscritos também terão direito a um kit exclusivo do atleta. O material inclui ecobag, camiseta, toalha de rosto, protetor solar, chip de identificação com número de peito, clips race fit, medalha, caramelos de creatina, além de pin e chaveiro personalizados.

A etapa de verão do circuito é uma iniciativa do Shopping Plaza Rio das Ostras em parceria com a Anda Esportes. O evento integra o calendário de atividades esportivas do município e reforça a importância do esporte como ferramenta de promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida.

O Shopping Plaza Rio das Ostras está localizado na Estrada Professor Leandro Faria Sarzedas, número 1300, no bairro Harmonia.