Artesãos participam de atividades e oficinas durante programação especial dedicada ao setor em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Artesãos participam de atividades e oficinas durante programação especial dedicada ao setor em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 13/03/2026 13:08

Rio das Ostras - Os artesãos de Rio das Ostras terão uma semana dedicada à criatividade, troca de experiências e valorização da produção local. A Fundação Rio das Ostras de Cultura preparou uma programação especial que começa na segunda-feira, dia 16, reunindo profissionais do setor em encontros voltados ao desenvolvimento do artesanato e ao fortalecimento da identidade cultural da cidade.

A abertura da Semana do Artesão acontece às 9h, na Casa de Cultura, com o encontro chamado Café com Planos. A atividade reúne a presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura, Rosemarie Teixeira, e a agente territorial de Cultura para a região de Rio das Ostras e Macaé, Vânia Carvalho. O encontro propõe diálogo direto com os artesãos sobre caminhos, desafios e oportunidades para o setor cultural.

A programação segue na terça-feira, dia 17, no Teatro Municipal Joel Barcellos. A partir das 9h, o espaço recebe o workshop Artesanato que Atrai. A palestra será conduzida pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Pablo Kling, que abordará a relação entre produção artesanal, geração de conteúdo e o potencial turístico da região. A proposta é mostrar como o artesanato pode ganhar mais visibilidade e gerar novas oportunidades de renda.

A troca de experiências entre os profissionais também terá espaço garantido na programação. Na quarta-feira, dia 18, às 14h, a Casa de Cultura recebe uma Feira de Trocas, iniciativa que incentiva o compartilhamento de materiais, ferramentas e insumos entre artesãos da cidade.

O encerramento da Semana do Artesão acontece na quinta-feira, dia 19, data em que se celebra o Dia Nacional do Artesão. A partir das 14h, o artista plástico e mentor Rodrigo Pontes conduz uma Oficina Criativa voltada à produção de peças com identidade cultural. A atividade busca estimular novas ideias e valorizar elementos que representam a história e a cultura local.

Ao final da oficina, os três melhores trabalhos produzidos pelos participantes receberão premiação, em reconhecimento à criatividade e à originalidade das peças.

A iniciativa reforça a importância do artesanato como expressão cultural, fonte de renda e instrumento de preservação das tradições locais, aproximando artistas, gestores culturais e a comunidade em torno da valorização do trabalho manual.