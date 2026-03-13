Artesãos participam de atividades e oficinas durante programação especial dedicada ao setor em Rio das OstrasFoto: Divulgação
Artesãos ganham semana especial em Rio das Ostras com oficinas, debates e troca de experiências
Programação cultural reúne profissionais do artesanato para discutir identidade regional, mercado criativo e fortalecimento do setor
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Cepro promove leitura e sarau em homenagem a intelectuais negras durante campanha antirracista
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