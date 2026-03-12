Especialistas e gestores participaram de seminário sobre tecnologia e cidades inteligentes realizado em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Especialistas e gestores participaram de seminário sobre tecnologia e cidades inteligentes realizado em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 12/03/2026 17:22

Rio das Ostras - Rio das Ostras entrou no centro das discussões sobre inovação e transformação digital ao sediar o Seminário 5G e Smart City. O encontro reuniu especialistas, gestores públicos e representantes do setor produtivo para debater caminhos tecnológicos capazes de transformar a gestão urbana e melhorar os serviços oferecidos à população.

O evento abordou temas ligados à implantação da tecnologia 5G, ao uso de Inteligência Artificial e à aplicação de soluções digitais no planejamento das cidades. A proposta foi aproximar o conceito de cidades inteligentes da realidade administrativa dos municípios, mostrando como ferramentas tecnológicas podem contribuir para tornar a gestão pública mais eficiente.

Realizado em parceria entre o Sebrae e o Líder Norte Fluminense, com apoio institucional do município e do Shopping Plaza Rio das Ostras, o seminário promoveu debates sobre desafios comuns enfrentados pelas cidades da região.

Entre os temas discutidos estiveram os gargalos de mobilidade nas entradas urbanas, a integração das operações portuárias com o trânsito das cidades e a necessidade de atualização da legislação que regula a instalação de antenas de telecomunicação, considerada fundamental para ampliar a conectividade e fortalecer a infraestrutura digital.

Representando o prefeito Carlos Augusto, a primeira-dama e secretária de Gestão Pública, Márcia Almeida, destacou a importância do debate para o avanço da tecnologia na administração pública e para a melhoria dos serviços prestados à população.

Durante o encontro, especialistas apresentaram experiências e soluções voltadas à modernização da mobilidade urbana, à ampliação da conectividade e ao uso da Inteligência Artificial em processos administrativos.

O funcionamento do aplicativo Collab, utilizado como ferramenta de comunicação direta entre cidadãos e poder público, também foi apresentado como exemplo de tecnologia aplicada à gestão municipal.

O diretor do Departamento de Petróleo e Gás do município, Mario Max, destacou que o debate ajuda a alinhar o avanço tecnológico com as oportunidades econômicas ligadas ao setor de energia, área que tem forte presença na região.

O seminário reuniu ainda empresários, pesquisadores e representantes de municípios como Macaé, Quissamã, Cabo Frio e Carapebus, ampliando o diálogo regional sobre inovação, conectividade e planejamento urbano.