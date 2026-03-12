Palco do Teatro Municipal Joel Barcellos recebe apresentações de dança, música, humor e teatro ao longo do fim de semanaFoto: Divulgação
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