Palco do Teatro Municipal Joel Barcellos recebe apresentações de dança, música, humor e teatro ao longo do fim de semana - Foto: Divulgação

Palco do Teatro Municipal Joel Barcellos recebe apresentações de dança, música, humor e teatro ao longo do fim de semanaFoto: Divulgação

Publicado 12/03/2026 17:22

Rio das Ostras - O Teatro Municipal Joel Barcellos prepara quatro dias de cultura, encontros e boas histórias em Rio das Ostras. A casa recebe, de quinta a domingo, uma programação que mistura dança urbana, comédia stand-up, música blues e teatro infantil, reunindo artistas locais e regionais em diferentes linguagens do palco.

A agenda começa na quinta-feira, às 19h, com o espetáculo coreográfico Chão Duro. A montagem reúne os bailarinos Alex Pitt e Pedrinho Castella, que utilizam o break como base para refletir sobre resistência, identidade e acolhimento dentro das danças urbanas. O projeto integra o edital Fluxos Fluminenses, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Após a apresentação, o público participa de um bate-papo com os artistas.

A sexta-feira reserva espaço para o riso. Às 20h, o espetáculo Humor na Bacia leva ao palco os comediantes Reinaldo França, Lucas Batista, Cauê Marrom e Felipe Menezes. Conhecidos no circuito regional, os humoristas apostam em observações bem-humoradas sobre relacionamentos, cotidiano e o impacto das redes sociais na vida moderna.

No sábado, também às 20h, a música assume o protagonismo com o show Novos Talentos in Blues. O espetáculo reúne as vozes de Haras, Julia Paes, Lu Nunes e Lucas Cetraro em homenagem aos grandes nomes do gênero. Com direção geral de Mariza Gomes e roteiro musical de Sandra Cezario, o projeto busca recriar o clima dos tradicionais clubes de blues e valorizar artistas da nova geração.

O domingo encerra a programação com teatro para toda a família. Às 17h, o palco recebe a peça O que sobrevive no Era uma vez. A história apresenta personagens clássicos dos contos de fadas que se sentem esquecidos em um mundo dominado por telas e influenciadores digitais. Em tom de comédia, eles invadem a realidade para questionar se ainda existe espaço para a fantasia nos dias atuais.

A programação reforça o papel do teatro como espaço de encontro entre diferentes formas de arte e público, valorizando talentos e ampliando o acesso à cultura na cidade.