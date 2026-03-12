Consumidores buscaram atendimento no Procon para renegociar dívidas durante mutirão realizado no Centro de Cidadania - Foto: Divulgação

Consumidores buscaram atendimento no Procon para renegociar dívidas durante mutirão realizado no Centro de CidadaniaFoto: Divulgação

Publicado 12/03/2026 17:22

Rio das Ostras - Consumidores de Rio das Ostras encontraram uma chance concreta de reorganizar a vida financeira durante o Mutirão de Renegociação do Consumidor, realizado nos dias 11 e 12 no Centro de Cidadania. A ação aproximou moradores e empresas credoras para facilitar acordos e reduzir dívidas que, muitas vezes, impedem o acesso ao crédito.

A iniciativa foi promovida pelo Procon municipal em parceria com a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e integrou as atividades alusivas ao Dia do Consumidor, celebrado em 15 de março.

Durante os dois dias de atendimento, consumidores puderam negociar diretamente com representantes de bancos, concessionárias de serviços e empresas do comércio e de telefonia. O objetivo foi criar um ambiente de diálogo que permitisse encontrar soluções viáveis para quem enfrenta dificuldades financeiras.

Morador da localidade Chácara Mariléa, Márcio Bueno de Oliveira saiu do mutirão com um resultado que trouxe alívio ao orçamento. Uma dívida de R$ 9.231 contraída em 2024 foi renegociada e reduzida para R$ 331 após acordo com uma rede varejista. Para ele, a oportunidade representou a chance de limpar o nome e retomar a tranquilidade.

De acordo com a coordenação do Procon, o mutirão acontece duas vezes por ano e busca devolver dignidade ao consumidor que enfrenta dificuldades para reorganizar as finanças. A proposta é incentivar acordos justos e permitir que moradores regularizem pendências e recuperem o acesso ao crédito no mercado.

A ação contou com a participação de empresas de diferentes setores, entre elas concessionárias de serviços públicos, instituições financeiras e operadoras de telefonia. Entre os participantes estiveram Rio Mais Saneamento, Naturgy, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander, Agibank, Crefisa, Claro, Vivo, Tim, além de grandes redes do varejo.

O Procon de Rio das Ostras mantém atendimento regular de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, no Centro de Cidadania, localizado na Rua das Casuarinas, número 595, no bairro Âncora.