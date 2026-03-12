Representantes do Rio das Ostras Jazz & Blues Festival participam de encontro internacional em Barcelona e reforçam projeção cultural da cidade - Foto: Ilustração

Representantes do Rio das Ostras Jazz & Blues Festival participam de encontro internacional em Barcelona e reforçam projeção cultural da cidadeFoto: Ilustração

Publicado 12/03/2026 17:22

Rio das Ostras - O Rio das Ostras Jazz & Blues Festival atravessa o oceano e coloca novamente o município no mapa da música internacional. Representantes do evento participam, entre os dias 9 e 14, do Meet The Pro, braço profissional do Jazz I Am Barcelona 2026, encontro realizado na cidade de Barcelona, na Espanha, que reúne produtores, artistas e gestores culturais de diversos países.

A delegação é formada por Stenio Mattos, diretor da Azul Produções e criador do festival, além dos produtores Paulo Moreira e Cezar Fernandes, da Like Produtora, parceira na realização do evento. O grupo apresenta o festival como um exemplo de projeto cultural que transformou um município do interior fluminense em referência mundial no circuito do jazz e do blues.

A participação ganha ainda mais relevância pelo fato de a comitiva ser a única representante da América Latina no encontro. O espaço reúne importantes agentes do mercado musical internacional e funciona como ambiente de troca de experiências, construção de parcerias e fortalecimento de redes culturais.

Durante a programação, os representantes participam de painéis e debates que abordam a trajetória do festival ao longo de mais de duas décadas. As apresentações destacam o processo de construção do evento, a curadoria artística, o impacto na economia criativa e a influência direta no desenvolvimento turístico e cultural de Rio das Ostras.

A agenda inclui também visitas técnicas ao festival anfitrião, reuniões com programadores europeus e rodadas de networking voltadas para a circulação internacional de artistas e novas parcerias culturais.

A presença no evento reforça o reconhecimento do Rio das Ostras Jazz & Blues Festival como um dos maiores festivais do gênero no mundo e fortalece a imagem da cidade como destino cultural. O movimento amplia conexões internacionais e reafirma o título de Capital Estadual do Jazz & Blues, consolidando a música como um dos principais motores de identidade e turismo do município.