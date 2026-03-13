Durante todo o ano, o Cepro desenvolve atividades culturais e educativas voltadas para a valorização da cultura afro-brasileira - Foto: Divulgação

Durante todo o ano, o Cepro desenvolve atividades culturais e educativas voltadas para a valorização da cultura afro-brasileira Foto: Divulgação

Publicado 13/03/2026 13:07

Rio das Ostras - A literatura e a memória de intelectuais negras ganham destaque em Rio das Ostras com duas atividades culturais abertas ao público. Pelo terceiro ano consecutivo, o Ponto de Cultura Cepro - Centro Cultural de Educação Popular, participa da Campanha dos 21 Dias de Ativismo contra o Racismo com programação especial. As ações acontecem nos dias 17 e 18 de março e incluem um encontro do Clube do Livro e um sarau dedicados a autoras que marcaram a história da produção intelectual negra no Brasil.

A primeira atividade será realizada na terça-feira, 17, na Biblioteca Popular Patativa do Assaré – dentro do Cepro-, com uma edição do Clube do Livro dedicada à historiadora e pesquisadora Beatriz Nascimento. No encontro, participantes irão discutir a trajetória e as contribuições da autora para o pensamento social brasileiro, especialmente nos estudos sobre quilombos, identidade negra e resistência. Serão dois horários: 10h e 15h.

Na quarta, 18, às 18h, a programação continua com um sarau em homenagem à escritora Carolina Maria de Jesus. O evento reunirá leitura de textos, apresentações culturais e participação da comunidade, com foco na valorização da literatura produzida por autores negros.

Durante todo o ano, o Cepro desenvolve atividades culturais e educativas voltadas para a valorização da cultura afro-brasileira e para a promoção da educação antirracista. No espaço, a leitura de obras de autores negros faz parte da rotina de atividades, assim como a exibição de filmes e debates sobre temas relacionados à história e à cultura da população negra.

Dados reunidos pelo portal Dados Negros indicam que pessoas negras, embora representem grande parte da população brasileira, ainda enfrentam maiores taxas de pobreza, desemprego e violência, além de menor acesso a oportunidades educacionais e profissionais. Essas desigualdades refletem processos históricos e institucionais que mantêm diferenças significativas nas condições de vida entre grupos raciais no país.

CAMPANHA - A Campanha dos 21 Dias de Ativismo contra o Racismo é uma iniciativa da sociedade civil criada pela ativista Luciene Lacerda, em 2016, para ampliar a visibilidade do dia 21 de março, data reconhecida pela Organização das Nações Unidas como Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. A data foi instituída em memória do Massacre de Sharpeville, ocorrido em 1960 na África do Sul.

Realizada anualmente desde 2017, a campanha promove atividades ao longo do mês de março em diferentes cidades e países, com debates, encontros culturais e ações educativas. Em 2026, a iniciativa completa dez anos e busca fortalecer redes de mobilização da sociedade civil em torno do enfrentamento ao racismo.

Segundo a professora Guilhermina Rocha, presidente do Cepro, a participação do espaço na campanha reforça o compromisso com a educação e a valorização da produção intelectual negra. “Nosso trabalho no Cepro busca incentivar a leitura e o conhecimento da história e da cultura negra. Homenagear autoras como Beatriz Nascimento e Carolina Maria de Jesus é também reconhecer a importância dessas vozes para compreender o Brasil e fortalecer a luta contra o racismo”, afirmou.