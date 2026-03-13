Pablo Kling assume Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo com proposta de ampliar potencial turístico de Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Pablo Kling assume Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo com proposta de ampliar potencial turístico de Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 13/03/2026 13:07

Rio das Ostras - Pablo Kling inicia uma nova etapa na condução das políticas de desenvolvimento econômico e turismo em Rio das Ostras. O gestor foi nomeado secretário municipal da pasta, conforme publicação no Jornal Oficial nº 1933, divulgada no dia 11 de março. A mudança marca uma reorganização na estrutura administrativa voltada ao fortalecimento desses setores estratégicos para a economia local.

A nova gestão também mantém Rodrigo Peleteiro na área, agora à frente da Subsecretaria de Turismo. A proposta é ampliar ações específicas para o setor e consolidar iniciativas capazes de atrair visitantes e estimular novos investimentos no município.

Com trajetória consolidada na gestão pública e no planejamento turístico, Pablo Kling assume o cargo com a proposta de ampliar as possibilidades de desenvolvimento da cidade. Entre os objetivos está fortalecer diferentes segmentos turísticos, valorizando experiências ligadas à identidade cultural, ao artesanato e às áreas rurais.

Segundo o secretário, a meta é reposicionar o município entre os destinos de destaque do estado do Rio de Janeiro. Ele defende a diversificação das atividades turísticas como caminho para ampliar oportunidades econômicas e gerar emprego e renda para a população.

A carreira de Pablo Kling reúne atuação em diferentes frentes do setor turístico e de desenvolvimento territorial. O gestor é mestrando em Geografia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e possui MBA em Gestão de Turismo e Hospitalidade e em Gestão de Serviços pela Universidade Federal Fluminense, com foco em turismo, hotelaria e eventos. Também possui formação em marketing político, marketing esportivo e especialização em Ciências Políticas.

Ao longo da trajetória profissional, Kling ocupou cargos estratégicos em instituições ligadas ao turismo no estado do Rio de Janeiro. Atuou como coordenador de Turismo Rural na Secretaria de Agricultura do Estado, diretor de Comunicação da Secretaria de Turismo e Legado Olímpico da cidade do Rio de Janeiro e diretor de Marketing da TurisRio.

Posteriormente, assumiu a vice-presidência da TurisRio, onde participou da coordenação do programa Turismo Rural RJ e integrou ações de promoção internacional de destinos fluminenses em países da América Latina, como Argentina, Colômbia, Peru, Paraguai e Uruguai.

Antes de chegar a Rio das Ostras, o gestor também esteve à frente da Secretaria de Turismo de Petrópolis, onde conduziu projetos voltados à valorização da identidade turística local e ao fortalecimento da atividade como vetor de desenvolvimento econômico.

Pablo Kling também presidiu a seccional fluminense da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo, entidade que reúne profissionais especializados na cobertura do setor e contribui para a divulgação de destinos brasileiros.

A nova gestão chega com o desafio de ampliar a visibilidade de Rio das Ostras no cenário turístico regional e nacional, explorando o potencial da cidade para além do turismo de praia e de grandes eventos.