Pablo Kling assume Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo com proposta de ampliar potencial turístico de Rio das OstrasFoto: Divulgação
Rio das Ostras aposta em novo comando para impulsionar economia e turismo
Gestor com experiência no setor turístico, Pablo Kling assume secretaria com missão de ampliar destinos e fortalecer geração de emprego
Cepro promove leitura e sarau em homenagem a intelectuais negras durante campanha antirracista
Atividades em Rio das Ostras integram a Campanha dos 21 Dias de Ativismo contra o Racismo com obras de Beatriz Nascimento e Carolina Maria de Jesus
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Prefeitura pressiona Rio+ Saneamento por descaso e possíveis crimes ambientais em Rio das Ostras
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Rio das Ostras debate tecnologia, 5G e cidades inteligentes em seminário regional
Evento reúne especialistas, gestores públicos e empresários para discutir inovação, mobilidade urbana e soluções digitais para os municípios
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Ação reuniu bancos, concessionárias e grandes empresas para facilitar acordos e aliviar o orçamento das famílias
Teatro Joel Barcellos vira palco de dança, humor, música e fantasia neste fim de semana em Rio das Ostras
Programação reúne espetáculo de dança urbana, stand-up regional, show de blues com novos talentos e peça infantil para toda a família
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