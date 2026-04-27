Estrutura móvel com centro cirúrgico já atende pacientes e marca início de nova etapa na saúde oftalmológica - Foto: Divulgação

Estrutura móvel com centro cirúrgico já atende pacientes e marca início de nova etapa na saúde oftalmológica Foto: Divulgação

Publicado 27/04/2026 16:07

Rio das Ostras - A Unidade Móvel do programa federal de especialidades começou a transformar a rotina de quem aguardava por cirurgia de catarata em Rio das Ostras. Instalada no bairro Village, a estrutura já está pronta para atender pacientes e deve realizar cerca de 1.100 procedimentos ao longo de um mês, trazendo alívio para quem convivia com a espera.

O equipamento foi montado em uma área estratégica, em frente à Rodovia Amaral Peixoto, e funciona como um pequeno hospital sobre rodas. O espaço conta com centro cirúrgico completo, consultórios, farmácia e área de acolhimento, oferecendo atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A iniciativa amplia o acesso à saúde especializada e foca diretamente na redução da fila de cirurgias oftalmológicas. Os atendimentos seguem a lista de regulação municipal, garantindo organização e prioridade para quem já aguardava pelo procedimento.

Para quem ainda não está agendado, a orientação é procurar o Núcleo de Gestão de Cuidados, que realiza o suporte e direcionamento dos pacientes. O serviço funciona na sede da Secretaria Municipal de Saúde, no Jardim Campomar, em horário comercial.

A chegada da unidade também representa um avanço no cuidado com a população idosa, principal público afetado pela catarata. Com a possibilidade de diagnóstico rápido e cirurgia em curto prazo, muitos pacientes voltam a enxergar com mais qualidade e recuperam autonomia no dia a dia.

Moradores relatam alívio e expectativa com o início dos atendimentos. Casos que aguardavam há meses agora ganham data para resolução, o que reforça a importância de ações que aproximam os serviços de saúde da população.

O programa federal responsável pela ação tem como objetivo ampliar o acesso a consultas, exames e cirurgias no Sistema Único de Saúde, reduzindo o tempo de espera e fortalecendo o atendimento em todo o país.