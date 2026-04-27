Estrutura móvel com centro cirúrgico já atende pacientes e marca início de nova etapa na saúde oftalmológica Foto: Divulgação
Carreta da saúde chega para zerar fila de catarata e devolve esperança a pacientes em Rio das Ostras
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Exposição "Rio das Ostras, a CULTURA TEM CASA" celebra a identidade e a história local
Shopping Plaza Rio das Ostras recebe segunda exposição autoral sobre a Cultura de Rio das Ostras
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