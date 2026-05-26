Cursos gratuitos de informática e tecnologia serão realizados em polos de inclusão digital de Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Cursos gratuitos de informática e tecnologia serão realizados em polos de inclusão digital de Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 26/05/2026 13:16

Rio das Ostras - Tecnologia, mercado de trabalho e qualificação profissional passaram a caminhar juntos em uma nova oportunidade aberta para moradores de Rio das Ostras. O município iniciou as inscrições para 220 vagas gratuitas em cursos presenciais de informática, voltados para jovens e adultos que desejam ampliar conhecimentos e conquistar espaço em áreas cada vez mais valorizadas.

As inscrições seguem abertas até às 16h desta quarta-feira (27) e devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do portal oficial da prefeitura.

A iniciativa faz parte do Programa Municipal de Qualificação Profissional e busca preparar moradores para demandas atuais do mercado, principalmente nos segmentos ligados à tecnologia, comunicação digital e ferramentas administrativas.

Entre os cursos oferecidos estão Canva para Iniciantes, ChatGPT de A a Z, Introdução ao Uso das Planilhas Eletrônicas, Modelagem 3D com FreeCAD e Dominando a Rede – Do Google ao Gov.br. As aulas acontecerão de forma presencial no Centro Municipal de Inclusão Digital de São Cristóvão e também no polo de Nova Esperança.

Os cursos atendem desde quem busca o primeiro contato com ferramentas digitais até pessoas interessadas em aprimorar conhecimentos profissionais e aumentar as chances de inserção no mercado de trabalho.

Para participar, é necessário morar em Rio das Ostras, ter no mínimo 15 anos e possuir Ensino Fundamental incompleto. O processo de seleção seguirá a ordem de inscrição.

Além da qualificação profissional, o programa também prevê inclusão social. Segundo o edital, 5% das vagas serão reservadas para pessoas com deficiência e cidadãos oriundos de medidas socioeducativas ou protetivas.

A formação sobre ChatGPT aparece entre os cursos que mais despertaram interesse, acompanhando o crescimento das ferramentas de inteligência artificial no cotidiano profissional e acadêmico. Já o curso de Canva promete atrair quem deseja trabalhar com criação de conteúdo digital, redes sociais e design básico.

Outro destaque é a capacitação em Modelagem 3D com FreeCAD, voltada para participantes interessados em desenho técnico e desenvolvimento de projetos digitais.

Após a divulgação dos selecionados, os candidatos deverão realizar matrícula presencial entre os dias 1º e 3 de junho no CMID de São Cristóvão. Será necessário apresentar documento com foto, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade.

As aulas começarão em junho e julho, conforme o cronograma dividido por blocos. As informações completas e o edital estão disponíveis no portal oficial da prefeitura.