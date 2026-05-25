Equipes atuaram durante a noite após afundamento atingir calçada na Orla do Centro de Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Equipes atuaram durante a noite após afundamento atingir calçada na Orla do Centro de Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 25/05/2026 12:00

Rio das Ostras - O susto tomou conta de quem passava pela Avenida Cristóvão Barcelos, na Orla do Centro de Rio das Ostras, no fim da tarde do último sábado (23). Um trecho da calçada cedeu de forma repentina, abrindo um grande afundamento em uma das áreas mais movimentadas da cidade e mobilizando equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Serviços Públicos.

Apesar do impacto visual e da preocupação causada entre comerciantes, moradores e pedestres, ninguém ficou ferido. A rápida resposta das equipes evitou maiores transtornos e garantiu o isolamento imediato da área para preservar a segurança da população.

Segundo a Secretaria de Serviços Públicos, os trabalhos começaram poucos minutos após o registro da ocorrência. Técnicos realizaram uma avaliação emergencial no local e iniciaram os reparos ainda durante a noite. A operação foi concluída por volta das 22h do mesmo dia.

De acordo com análise preliminar da equipe técnica, o afundamento foi provocado pelo colapso da estrutura superior de uma antiga fossa séptica enterrada sob a calçada. A deterioração teria ocorrido ao longo do tempo devido à ação da umidade e dos gases produzidos pela decomposição de resíduos orgânicos.

O secretário de Serviços Públicos, Diogo Azevedo, explicou que esse tipo de estrutura subterrânea pode sofrer desgaste progressivo sem apresentar sinais aparentes na superfície.

“Estruturas antigas enterradas acabam ficando vulneráveis ao passar dos anos, principalmente em locais sujeitos à umidade constante”, destacou.

A movimentação de máquinas, equipes técnicas e agentes da Defesa Civil chamou atenção de quem circulava pela região durante a noite de sábado. Muitos moradores relataram preocupação ao verem o solo cedendo em uma área de grande circulação no Centro da cidade.

Após a conclusão do atendimento emergencial, o trecho permaneceu monitorado. Segundo a Prefeitura, novas medidas poderão ser adotadas caso exista necessidade de reforço estrutural na área.

A ocorrência reacendeu o debate sobre a manutenção preventiva de estruturas antigas e subterrâneas em regiões urbanas movimentadas, principalmente em cidades que registraram crescimento acelerado nos últimos anos.