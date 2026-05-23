Palcos espalhados pela cidade vão receber artistas nacionais e internacionais durante o Rio das Ostras Jazz & Blues Festival - Foto: Divulgação

Palcos espalhados pela cidade vão receber artistas nacionais e internacionais durante o Rio das Ostras Jazz & Blues FestivalFoto: Divulgação

Publicado 23/05/2026 16:42

Rio das Ostras - Rio das Ostras já começa a respirar música antes mesmo da primeira nota ecoar pelos palcos espalhados pela cidade. Entre os dias 4 e 7 de junho, ruas, praças e orlas vão se transformar em corredores culturais durante a 22ª edição do Rio das Ostras Jazz & Blues Festival, considerado o maior evento gratuito do gênero na América Latina e um dos mais importantes do mundo.

O feriadão de Corpus Christi deve atrair entre 100 mil e 130 mil pessoas ao município, que mais uma vez aposta na força da música instrumental para movimentar turismo, hotéis, bares, restaurantes e o comércio local. A expectativa é de mais uma edição histórica, marcada pela presença de grandes artistas nacionais e internacionais e por apresentações ao ar livre em diferentes pontos da cidade.

O festival chega em 2026 com um line-up de peso e forte presença internacional. Entre os destaques estão a dupla norte-americana Larkin Poe, formada pelas irmãs Rebecca e Megan Lovell, além do guitarrista Stanley Jordan, que apresenta o espetáculo “Plays Jimi”. A programação também reúne nomes consagrados como Nubya Garcia, Mark Lettieri, Bill Laurance e a premiada contrabaixista australiana Linda May Han Oh.

O público também vai encontrar uma forte valorização da música brasileira. A programação nacional reúne artistas como Guinga e Marcel Powell em um tributo a Baden Powell, além de shows de Gabriel Grossi, Bixiga 70, Igor Prado e Wagner Tiso.

Ao longo de quatro dias, mais de 30 atrações ocuparão cinco palcos montados em diferentes regiões do município, fortalecendo o perfil democrático do festival e aproximando moradores e turistas da música instrumental.

Diretor da Azul Produções e produtor do evento, Stenio Mattos destacou a grandiosidade do encontro musical. Segundo ele, poucos festivais conseguem reunir acesso gratuito, diversidade artística e alcance internacional no mesmo espaço.

Além do impacto cultural, o festival também representa um dos períodos mais importantes para a economia local. Estudos apontam que o evento movimenta cerca de R$ 9 milhões a cada edição, aquecendo toda a cadeia produtiva da cidade, especialmente os setores de hospedagem, gastronomia e comércio.

Desde 2011, o evento integra o calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro e ajudou a consolidar Rio das Ostras como “Capital Estadual do Jazz & Blues”, título que reforça a relevância do município no cenário cultural brasileiro.

A programação completa do festival pode ser acessada no site oficial Rio das Ostras Jazz & Blues Festival e também nas redes sociais do evento.