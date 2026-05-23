Palcos espalhados pela cidade vão receber artistas nacionais e internacionais durante o Rio das Ostras Jazz & Blues FestivalFoto: Divulgação
Rio das Ostras vira capital mundial do jazz e do blues com festival que deve reunir mais de 100 mil pessoas
Cidade recebe estrelas internacionais, shows gratuitos e uma maratona musical que promete movimentar turismo, economia e cultura durante o feriadão de Corpus Christi
Teatro e biblioteca viraram cenário de descoberta para crianças em Rio das Ostras
Alunos da Educação Infantil de uma escola de Macaé conheceram os bastidores do Teatro Joel Barcellos e os espaços da Biblioteca Íris Galvão em uma visita marcada por curiosidade e encantamento
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Descarte ilegal às margens de rio termina com veículo apreendido em Rio das Ostras
Ação da Guarda Ambiental flagrou homem despejando entulho perto do Rio Jundiá e reforça alerta sobre impactos causados pela poluição urbana
Arraial do Cabo recebe prêmio por projeto educacional inovador
O município de Arraial do Cabo foi destaque no Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Região dos Lagos, realizado nesta quinta-feira (21), em Teresópolis. A cidade ficou entre as premiadas do evento, que reuniu prefeitos, gestores públicos, servidores e especialistas de cerca de 50 municípios do Estado do Rio de Janeiro.
Luz reforçada nas ruas de Rio das Ostras
Equipes percorrem bairros e regiões de grande circulação com serviços diários de manutenção da iluminação pública
Rio das Ostras no topo do tênis de mesa nacional
Atleta de Cidade Beira Mar conquista três medalhas de ouro no Brasileirão de Inverno e coloca Rio das Ostras entre os destaques da modalidade
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