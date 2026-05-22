Equipes de iluminação pública intensificam manutenção em bairros e regiões de grande circulação de Rio das OstrasFoto: Divulgação
Luz reforçada nas ruas de Rio das Ostras
Equipes percorrem bairros e regiões de grande circulação com serviços diários de manutenção da iluminação pública
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Rio das Ostras no topo do tênis de mesa nacional
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Novo portal do Jornal Oficial promete acesso mais rápido e transparente em Rio das Ostras
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Entrega aconteceu nesta quinta-feira (21), durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes, em Teresópolis. Evento reúne gestores, especialistas e representantes de instituições públicas para debater soluções tecnológicas e sustentabilidade
Temporal muda agenda e adia encontro de Serginho com Wladimir em Cabo Frio
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