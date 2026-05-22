Equipes de iluminação pública intensificam manutenção em bairros e regiões de grande circulação de Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Equipes de iluminação pública intensificam manutenção em bairros e regiões de grande circulação de Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 22/05/2026 11:33

Rio das Ostras - As noites de Rio das Ostras vêm ganhando mais segurança e visibilidade com o avanço das ações de manutenção da iluminação pública em diferentes bairros do município. Equipes da Secretaria de Serviços Públicos seguem nas ruas diariamente realizando reparos, substituições de lâmpadas e recuperação de estruturas danificadas, principalmente em áreas de maior circulação de moradores e turistas.

A força-tarefa tem alcançado bairros estratégicos e regiões próximas às orlas, onde o fluxo de pessoas costuma aumentar durante o período da noite. Nesta semana, os serviços chegaram às localidades de Nova Esperança, Costazul, Cidade Praiana, Chácara Mariléa, Jardim Mariléa, Balneário das Garças, Vila Verde, Cantagalo, Mar do Norte, Praia Âncora e também ao entorno da Lagoa do Iriry.

A iniciativa busca melhorar a iluminação das vias públicas, aumentar a sensação de segurança e garantir melhores condições de mobilidade para motoristas, ciclistas e pedestres. Além da troca de lâmpadas queimadas ou que permanecem acesas durante o dia, as equipes também atuam em reparos de braços de luz deteriorados, luminárias obstruídas por galhos e postes com problemas estruturais.

Em muitos pontos da cidade, moradores relatavam dificuldades causadas pela baixa iluminação, principalmente em ruas residenciais e trechos próximos a áreas de lazer. Com a manutenção frequente, a expectativa é reduzir os transtornos e oferecer mais tranquilidade para quem circula pelo município.

Outro destaque é a possibilidade de a própria população solicitar atendimento diretamente pela internet. O sistema digital permite que os moradores indiquem os pontos com problemas de iluminação de forma rápida e prática.

O agendamento pode ser feito pelo aplicativo Colab, disponível para celulares Android e iPhone. Após baixar o aplicativo, o usuário deve selecionar Rio das Ostras como cidade de referência e acessar a opção “Iluminação e Energia”, indicando o local e o tipo de serviço necessário.

Quem preferir também pode solicitar atendimento presencialmente na Secretaria de Serviços Públicos, localizada na Rua Duque de Caxias, nº 455, em Chácara Mariléa.