Maestro André Morais apresenta tributo emocionante à obra de Guilherme Arantes no Teatro Municipal Joel Barcellos, em Rio das OstrasFoto: Divulgação
Piano, emoção e nostalgia tomam conta do Teatro Municipal com tributo a Guilherme Arantes em Rio das Ostras
Maestro André Morais promete uma noite marcada por clássicos românticos, arranjos emocionantes e conexão afetiva com o público no Teatro Joel Barcellos
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