Maestro André Morais apresenta tributo emocionante à obra de Guilherme Arantes no Teatro Municipal Joel Barcellos, em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Maestro André Morais apresenta tributo emocionante à obra de Guilherme Arantes no Teatro Municipal Joel Barcellos, em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 21/05/2026 12:21

Rio das Ostras - A música brasileira vai ganhar uma atmosfera de emoção, lembranças e romantismo em Rio das Ostras neste sábado, dia 23. O maestro André Morais sobe ao palco do Teatro Municipal Joel Barcellos para apresentar o espetáculo “Meu Mundo e Nada Mais – Especial Guilherme Arantes”, uma homenagem que promete transformar sucessos eternizados da MPB em uma experiência intimista e carregada de sentimento.

Conhecido pela sensibilidade ao piano e pela capacidade de transformar clássicos em apresentações envolventes, André Morais preparou um repertório dedicado ao lado mais romântico da obra de Guilherme Arantes. Canções como “Planeta Água”, “Cheia de Charme” e “Um Dia, Um Adeus” ganham novos arranjos, sem perder a essência que atravessou gerações e marcou histórias de amor, encontros e memórias afetivas pelo país.

A proposta do espetáculo vai além de uma simples releitura musical. O palco se transforma em um ambiente de conexão emocional entre artista e plateia, com interpretações delicadas, sonoridade refinada e momentos de pura nostalgia. O piano assume protagonismo na apresentação, acompanhado por músicos experientes que ampliam a força e a elegância das composições.

Durante o espetáculo, o público será conduzido por diferentes emoções, em uma viagem musical construída a partir de sucessos que fizeram parte da vida de milhares de brasileiros. A expectativa é de um teatro tomado por vozes acompanhando cada verso e por espectadores revivendo lembranças embaladas pelas canções de Guilherme Arantes.

Segundo André Morais, o projeto nasceu da admiração pela obra do cantor e compositor e da vontade de aproximar o público da sensibilidade presente nas músicas. O maestro destacou que a proposta é criar uma experiência artística sofisticada, mas ao mesmo tempo próxima e acolhedora.

“Essa é uma homenagem de quem entende profundamente a música de Guilherme Arantes para quem ama cantar junto cada verso. Estarei acompanhado de uma banda incrível para criar um espetáculo elegante, tocante e cheio de entrega artística. A ideia é transformar cada música em um momento especial para o público”, afirmou.

A apresentação integra a programação cultural de Rio das Ostras e reforça o movimento de valorização de espetáculos musicais intimistas e de qualidade na cidade. O Teatro Municipal Joel Barcellos deve receber fãs de diferentes gerações, unidos pelo carinho às composições que atravessaram décadas da música brasileira.