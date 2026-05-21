Vacinação contra o HPV segue disponível em diversas unidades de saúde de Rio das Ostras para adolescentes e jovens - Foto: Divulgação

Vacinação contra o HPV segue disponível em diversas unidades de saúde de Rio das Ostras para adolescentes e jovensFoto: Divulgação

Publicado 21/05/2026 12:14

Rio das Ostras - O avanço da vacinação contra o HPV voltou ao centro das atenções em Rio das Ostras após a ampliação temporária da faixa etária para imunização no município. A medida, alinhada às orientações do Ministério da Saúde, permite que adolescentes e jovens de 15 a 19 anos, que ainda não receberam a vacina, possam buscar proteção gratuita até o dia 30 de junho nas unidades de saúde da cidade.

A campanha reforça um alerta importante da área da saúde: o Papilomavírus Humano está diretamente relacionado ao desenvolvimento de vários tipos de câncer, incluindo colo do útero, garganta, pênis, vulva e região anal. Além disso, o vírus também pode causar verrugas genitais e outras complicações que impactam diretamente a qualidade de vida.

A vacina já faz parte do Calendário Nacional de Vacinação para crianças e adolescentes entre 9 e 14 anos. Agora, com a estratégia de resgate vacinal, a cidade tenta alcançar jovens que perderam a oportunidade de se imunizar dentro da faixa etária original.

A Vigilância em Saúde do município destaca que a imunização continua sendo a forma mais segura e eficaz de prevenção contra o HPV. A proteção oferecida pela vacina reduz significativamente os riscos de infecção e ajuda também a diminuir a circulação do vírus entre a população.

O HPV é uma Infecção Sexualmente Transmissível e pode atingir homens e mulheres. A transmissão acontece principalmente durante relações sexuais, inclusive no contato oral ou em qualquer aproximação íntima da região genital. O vírus não é transmitido por objetos como toalhas, vasos sanitários ou assentos.

Outro ponto reforçado pelas equipes de saúde é que a vacina apresenta melhores resultados quando aplicada antes do início da vida sexual. Ainda assim, especialistas ressaltam que jovens que já tiveram contato com o vírus também podem se beneficiar da imunização.

Em Rio das Ostras, diversas unidades estão realizando a vacinação em horários distribuídos entre manhã e tarde. O atendimento acontece nas unidades Dona Edmeia, Operário, Cidade Praiana, Nova Cidade, Âncora, Mar do Norte, Rocha Leão, Cantagalo, Recanto, Jardim Mariléa, além da Clínica da Família Paulo Henrique Gussen, no Âncora.

A campanha também busca ampliar a conscientização entre pais e responsáveis sobre a importância da prevenção precoce. Profissionais da rede municipal alertam que muitos casos de câncer relacionados ao HPV poderiam ser evitados com a vacinação no período correto.

A mobilização em Rio das Ostras acontece em meio ao esforço nacional para ampliar os índices de cobertura vacinal e evitar o crescimento de doenças preveníveis. A orientação é que adolescentes e jovens procurem a unidade de saúde mais próxima levando documento de identificação e caderneta de vacinação.