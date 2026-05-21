Representantes de municípios da Costa do Sol participaram do encontro que debateu ações integradas para fortalecer o turismo regional em Rio das OstrasFoto: Divulgação
Turismo em pauta: Costa do Sol une forças para transformar a região em potência no Estado do Rio
Secretários municipais e prefeitos discutem calendário integrado, promoção internacional e melhorias na infraestrutura turística durante encontro em Rio das Ostras
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Cerco da PM termina com presos, adolescente apreendido e drogas recolhidas em Rio das Ostras
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Sessão gratuita da animação "O Livro Mágico" promete reunir crianças, famílias e amantes da cultura em uma tarde especial de imaginação e aprendizado
Daniela Soares acelera articulação com a PM para consolidar 42º BPM em Araruama
Prefeita recebeu comando do batalhão para alinhar demandas da futura sede e reforçar integração com forças de segurança da região. Além disso, destacou operações conjuntas contra motos irregulares e perturbação do sossego
Daniele Martins reforça pauta feminina e amplia espaço político regional
Durante entrevista à RCFM, secretária da Mulher de Búzios e pré-candidata a deputada estadual falou sobre empreendedorismo feminino e violência contra a mulher
Castramóvel começa atendimentos em Rio das Ostras e aproxima cuidados veterinários da população
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