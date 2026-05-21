Representantes de municípios da Costa do Sol participaram do encontro que debateu ações integradas para fortalecer o turismo regional em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Representantes de municípios da Costa do Sol participaram do encontro que debateu ações integradas para fortalecer o turismo regional em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 21/05/2026 12:10

Rio das Ostras - A movimentação no Parque dos Pássaros colocou Rio das Ostras no centro das discussões sobre o futuro do turismo regional. Representantes de cidades estratégicas da Costa do Sol se reuniram para traçar metas conjuntas, alinhar projetos e fortalecer uma das regiões mais promissoras do interior fluminense. O encontro, que reuniu gestores públicos e lideranças do setor, reforçou a aposta na integração entre os municípios para impulsionar economia, eventos e geração de empregos.

A 5ª edição do Encontro dos Secretários de Turismo da Costa do Sol aconteceu no auditório Rovani de Souza Dantas e contou com representantes de 10 dos 13 municípios que integram o Conselho de Turismo da Região Costa do Sol (Condetur). O evento reuniu autoridades de cidades como Macaé, Maricá, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Saquarema, Búzios, Carapebus, Casimiro de Abreu e Quissamã.

O prefeito de Rio das Ostras, Carlos Augusto Balthazar, que também preside o Conselho Intermunicipal de Desenvolvimento da Região dos Lagos, destacou a importância de pensar o turismo além das fronteiras municipais.

“O turismo movimenta a economia, gera oportunidades, fortalece o comércio e valoriza nossas riquezas naturais. Precisamos trabalhar de forma integrada para fortalecer toda a Costa do Sol”, afirmou.

Entre os principais temas debatidos esteve um projeto de promoção internacional da região na Argentina, incluindo ações de divulgação turística e capacitação em espanhol para profissionais do setor. Os gestores também discutiram melhorias na infraestrutura viária entre os municípios, além da participação coletiva na ABAV Expo, considerada a maior feira de turismo da América Latina, marcada para acontecer entre setembro e outubro, em São Paulo.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Rio das Ostras, Pablo Kling, afirmou que a união entre os municípios é fundamental para ampliar o potencial turístico regional.

“Quando a região cresce junta, todos os municípios ganham. O turista não escolhe apenas uma cidade. Ele busca experiências completas”, destacou.

Outro ponto que ganhou destaque foi a criação de um calendário regional integrado de eventos. A proposta busca evitar conflitos de datas entre festas, festivais e grandes programações, permitindo que os municípios se fortaleçam mutuamente e ampliem o fluxo de visitantes durante o ano inteiro.

O secretário de Turismo de Macaé, Léo Anderson, ressaltou que a construção coletiva ajuda a fortalecer toda a cadeia econômica ligada ao turismo.

“É um trabalho de alinhamento para que os eventos se complementem e fortaleçam a região como destino turístico”, explicou.

Representantes de Arraial do Cabo também reforçaram a importância do diálogo regional para impulsionar investimentos e consolidar a Costa do Sol como uma das rotas mais atrativas do Estado do Rio.