Moradores levaram cães e gatos para atendimento gratuito no primeiro dia do Castramóvel em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Moradores levaram cães e gatos para atendimento gratuito no primeiro dia do Castramóvel em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 20/05/2026 10:34

Rio das Ostras - Latidos, miados e filas de tutores marcaram o primeiro dia do Projeto Bem-Estar Animal Sobre Rodas em Rio das Ostras. A nova iniciativa começou nesta terça-feira, no Parque da Cidade, em Nova Cidade, levando atendimento veterinário gratuito para moradores que enfrentam dificuldade para acessar serviços especializados para seus animais de estimação.

A ação utiliza o Castramóvel como base de atendimento e reúne vacinação antirrábica, orientações veterinárias e cirurgias de castração. O objetivo é ampliar os cuidados com cães e gatos em diferentes regiões do município, principalmente em áreas mais afastadas.

Durante a abertura do projeto, dezenas de moradores procuraram atendimento para seus pets. A movimentação mostrou a alta demanda por serviços gratuitos voltados ao bem-estar animal na cidade.

A moradora Monique Cruz levou o gato Simba para avaliação clínica antes da castração. Ao lado da filha Milena, ela destacou a importância do projeto para famílias que dependem do atendimento público.

“Trouxe o Simba para consulta e depois vou castrá-lo. Mais tarde também vou trazer minha cachorrinha. Os dois foram adotados. Agora ficou muito mais fácil conseguir atendimento perto da gente”, contou.

Segundo a coordenação do Programa Saúde Animal, a expectativa nesta etapa é realizar cerca de 25 castrações e aproximadamente 40 atendimentos veterinários.

“O projeto aproxima os serviços da população e facilita o acesso principalmente para quem tem mais dificuldade de deslocamento. É um avanço importante para a proteção animal e para a saúde pública do município”, afirmou o coordenador do programa, Cezar Parreira.

As vagas para castração nesta edição já foram preenchidas, mas a vacinação antirrábica e as orientações veterinárias continuam disponíveis por ordem de chegada até esta quarta-feira, às 15h.

A próxima parada do Castramóvel já está definida. Nos dias 26 e 27 de maio, o projeto atenderá moradores de Cantagalo, no Galpão do Agricultor. O cronograma ainda prevê ações em Cidade Praiana, Mar do Norte, Nova Esperança e Palmital ao longo do primeiro semestre.