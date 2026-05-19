Equipes de saúde reforçam orientações sobre prevenção e sintomas da Mpox em Rio das Ostras - Foto: Ilustração

Equipes de saúde reforçam orientações sobre prevenção e sintomas da Mpox em Rio das OstrasFoto: Ilustração

Publicado 19/05/2026 15:15

Rio das Ostras - A circulação de informações sobre a Mpox voltou a chamar atenção da população brasileira nos últimos meses, reacendendo dúvidas, receios e a busca por informações seguras sobre a doença. Em Rio das Ostras, equipes da Vigilância em Saúde intensificaram o trabalho de orientação para esclarecer sintomas, formas de transmissão e medidas de prevenção, seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde.

Apesar da preocupação natural causada pelo avanço de notícias nas redes sociais, o cenário nacional segue controlado, sem indicação de crise sanitária. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde apontam que o Brasil registrou 149 casos entre janeiro e o início de março de 2026, número 47% menor do que o contabilizado no mesmo período do ano passado.

A Mpox é causada pelo vírus MPXV, pertencente ao gênero Orthopoxvirus. A doença apresenta, na maioria dos casos, evolução considerada leve ou moderada, com recuperação entre duas e quatro semanas.

As equipes de saúde reforçam que a transmissão ocorre principalmente por contato direto com lesões, secreções corporais, objetos contaminados e contato próximo prolongado com pessoas infectadas. Roupas, toalhas, lençóis e utensílios compartilhados também podem facilitar o contágio.

Entre os sintomas mais comuns estão febre, dores no corpo, fraqueza, dor de cabeça, ínguas e lesões na pele que podem surgir no rosto, mãos, pés e outras regiões do corpo.

O diagnóstico é realizado por exame laboratorial, a partir da coleta de secreções das lesões. Segundo a Vigilância em Saúde, a Rede Municipal está preparada para realizar acompanhamento clínico, investigação epidemiológica e rastreamento de contatos.

As orientações de prevenção incluem higiene frequente das mãos, evitar compartilhar objetos pessoais, limpeza constante de superfícies e isolamento durante o período de transmissão da doença.

A vacinação segue destinada a grupos específicos, conforme critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

A recomendação é que moradores que apresentarem sintomas procurem imediatamente a unidade de saúde mais próxima para avaliação médica e orientações adequadas.