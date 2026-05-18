Evento em Rio das Ostras vai reunir oficinas, palestras e ações voltadas à conscientização ambiental e valorização da reciclagemFoto: Ilustração
Reciclagem ganha espaço em Rio das Ostras com evento voltado à educação ambiental e geração de renda
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