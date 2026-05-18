Evento em Rio das Ostras vai reunir oficinas, palestras e ações voltadas à conscientização ambiental e valorização da reciclagem - Foto: Ilustração

Evento em Rio das Ostras vai reunir oficinas, palestras e ações voltadas à conscientização ambiental e valorização da reciclagemFoto: Ilustração

Publicado 18/05/2026 12:11

Rio das Ostras - Sustentabilidade, conscientização e inclusão social vão ocupar o centro das discussões em Rio das Ostras na próxima terça-feira, dia 19. A cidade prepara uma programação especial em comemoração ao Dia Mundial da Reciclagem, reunindo moradores, catadores e representantes de projetos ambientais em uma mobilização voltada ao descarte correto de resíduos e à valorização da coleta seletiva.

As atividades acontecem na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, no Jardim Campomar, e devem transformar o espaço em um ambiente de aprendizado, troca de experiências e incentivo às práticas sustentáveis.

A iniciativa é realizada por meio do Centro de Educação Ambiental de Rio das Ostras, o Cedro, em parceria com o Sebrae, fortalecendo ações que unem preservação ambiental, empreendedorismo e responsabilidade social.

A programação começa às 10h com a palestra “Cooperativismo e Projeto Pró-Catadores”, que vai abordar temas ligados à organização coletiva, geração de renda e fortalecimento da cadeia da reciclagem no município. A proposta é mostrar como o trabalho dos catadores pode ganhar mais estrutura, reconhecimento e oportunidades por meio da união e da capacitação profissional.

Na sequência, o público participa da oficina “Valorização dos Resíduos Eletrônicos”, que pretende chamar atenção para os impactos causados pelo descarte irregular de equipamentos tecnológicos. A atividade também vai apresentar alternativas de reaproveitamento e orientar sobre a destinação correta desses materiais.

Durante o evento, serão abertas inscrições para capacitações do Projeto Pró-Catadores, iniciativa voltada ao fortalecimento dos profissionais que atuam diretamente na coleta de recicláveis em Rio das Ostras.

A expectativa é ampliar o debate sobre sustentabilidade e aproximar a população das ações ambientais desenvolvidas no município. Além da conscientização ecológica, o encontro também busca destacar a importância econômica e social da reciclagem para dezenas de famílias que dependem da atividade como fonte de renda.