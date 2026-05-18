Policiais militares apreenderam motocicleta, celulares e power banks durante ação no bairro Âncora - Foto: Divulgação

Policiais militares apreenderam motocicleta, celulares e power banks durante ação no bairro ÂncoraFoto: Divulgação

Publicado 18/05/2026 12:07

Rio das Ostras - Uma movimentação suspeita no bairro Âncora terminou com um homem preso e um adolescente apreendido na tarde de domingo (17), em Rio das Ostras. A ocorrência mobilizou equipes do 32º Batalhão da Polícia Militar após os suspeitos tentarem fugir ao perceberem a aproximação das viaturas.

Segundo informações da PM, os agentes realizavam patrulhamento de rotina quando identificaram os envolvidos em atitude considerada suspeita. Ao notarem a presença policial, os dois correram em direção a uma área de mata na tentativa de escapar da abordagem.

A fuga provocou uma rápida mobilização das equipes, que montaram um cerco tático e conseguiram localizar os suspeitos pouco tempo depois. Durante a ação, os policiais apreenderam celulares, carregadores portáteis do tipo power bank e uma motocicleta usada pela dupla.

De acordo com a ocorrência, os dois admitiram atuar como “visão” do tráfico, função responsável por monitorar a movimentação policial e informar integrantes da facção criminosa sobre operações e patrulhamentos na região.

A Polícia Militar também informou que um dos acusados possui passagem anterior relacionada ao tráfico de drogas, o que reforçou as suspeitas levantadas durante a abordagem.

Após a captura, os envolvidos foram levados para a delegacia da área. O homem permaneceu preso e o adolescente ficou apreendido por associação ao tráfico de drogas.

A operação faz parte das ações de combate à criminalidade realizadas pelo 32º BPM em bairros considerados estratégicos para o enfrentamento ao tráfico em Rio das Ostras.