Policiais militares apreenderam motocicleta, celulares e power banks durante ação no bairro ÂncoraFoto: Divulgação
Fuga por mata acaba com homem preso e menor apreendido por ligação com tráfico em RO
Dupla tentou escapar da abordagem policial no bairro Âncora, mas foi capturada após ação do 32º BPM
Imagem de suposto assediador da moto vermelha é falsa, confirma Polícia Militar
Casos de assédio seguem assustando mulheres em Rio das Ostras e vídeos voltam a provocar revolta nas redes sociais
Corrida pelas vagas: Rio das Ostras abre 200 oportunidades gratuitas em cursos profissionalizantes
Inscrições acontecem apenas nesta segunda e terça-feira pela internet e contemplam áreas estratégicas para o mercado de trabalho
Obras avançam e prometem transformar atendimento na rede pública de Rio das Ostras
Ampliação do Hospital Municipal, reforma do Centro de Saúde e melhorias em unidades reforçam promessa de modernização da saúde no município
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Colisão na RJ-106 termina com motociclista morto e adolescente ferido em Rio das Ostras
Acidente aconteceu na altura do bairro Beira-Mar e mobilizou equipes da Polícia Militar, Bombeiros e Guarda Municipal
GM de Rio das Ostras reforça preparo para atuar em crises e ocorrências de alto risco
Capacitação especializada reuniu agentes em treinamento estratégico com foco em negociação, gerenciamento de crises e proteção da população
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