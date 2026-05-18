Obras na rede municipal de saúde avançam em diferentes bairros de Rio das Ostras e prometem ampliar atendimento à população - Foto: Divulgação

Obras na rede municipal de saúde avançam em diferentes bairros de Rio das Ostras e prometem ampliar atendimento à populaçãoFoto: Divulgação

Publicado 18/05/2026 12:07

Rio das Ostras - Pacientes que chegam às unidades de saúde de Rio das Ostras já começam a perceber mudanças na estrutura da rede municipal. Máquinas em funcionamento, equipes trabalhando e espaços em reforma fazem parte de um pacote de intervenções que promete ampliar atendimentos, oferecer mais conforto e reduzir dificuldades enfrentadas diariamente pela população.

Entre as principais obras está a ampliação do Hospital Municipal, que ganhará 20 novos leitos destinados ao setor de trauma do Pronto-Socorro. A nova estrutura ficará próxima ao Centro de Imagem e ao setor cirúrgico, facilitando o atendimento de pacientes que precisam realizar exames ou procedimentos de emergência.

As equipes responsáveis pela obra já executam a concretagem da área que receberá os módulos da nova ala hospitalar. A expectativa é reduzir deslocamentos internos de pacientes e acelerar atendimentos considerados essenciais.

Segundo o secretário de Saúde, Fábio Simões, a ampliação representa um avanço importante para a rede pública municipal. De acordo com ele, pacientes em estado de urgência passarão a realizar exames e procedimentos dentro do próprio hospital, garantindo mais agilidade e eficiência no atendimento.

Outra unidade que passa por mudanças significativas é o Centro de Saúde da Extensão do Bosque. Considerado estratégico para o município, o espaço recebeu reforço no número de médicos e especialidades desde o início de 2025 e agora entra em uma nova etapa de modernização estrutural.

A reforma inclui recuperação do telhado, nivelamento do piso, ampliação de espaços internos, construção de área coberta, pintura completa e instalação de aparelhos de ar-condicionado. A recepção também será ampliada para melhorar o acolhimento aos pacientes.

O impacto das mudanças já aparece na rotina da unidade. Segundo a Secretaria de Saúde, o número de atendimentos mensais praticamente dobrou após reorganização dos fluxos e ampliação dos serviços.

O Ambulatório de Saúde Mental também recebe melhorias estruturais, incluindo reparos no telhado, manutenção do forro interno, climatização e serviços de limpeza e adequação dos ambientes.

No bairro Recanto, a Unidade de Saúde da Família passa por reforma completa. A estrutura recebe melhorias no telhado, pintura e adequações físicas para garantir melhores condições tanto para pacientes quanto para os profissionais da saúde.

As intervenções incluem ainda revisão das instalações elétricas em diferentes unidades da rede municipal. A previsão é que novas obras sejam iniciadas nos próximos meses, incluindo o posto de saúde de Cidade Praiana.