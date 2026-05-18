Cursos gratuitos oferecem formação profissional em áreas industriais, tecnológicas e logísticas para moradores de Rio das Ostras - Foto: Ilustração

Cursos gratuitos oferecem formação profissional em áreas industriais, tecnológicas e logísticas para moradores de Rio das OstrasFoto: Ilustração

Publicado 18/05/2026 12:07

Rio das Ostras - Moradores de Rio das Ostras que sonham em conquistar espaço no mercado de trabalho ou busca uma nova profissão ganharam uma oportunidade importante nesta semana. O município abriu 200 vagas gratuitas para cursos de qualificação profissional em parceria com a Firjan/Senai-RJ, com inscrições totalmente on-line e prazo curto para participação.



A seleção começou nesta segunda-feira (18), e segue somente até às 16h desta terça-feira (19). A procura promete ser intensa, já que as vagas atendem áreas com forte demanda de mão de obra qualificada, principalmente nos setores industrial, tecnológico e logístico.



Entre os cursos oferecidos estão Programador Back End, Programador Front End, Almoxarife, Auxiliar de Plataforma, Instrumentista Industrial, Operador de Produção Industrial, Assistente de Operações em Logística e Mecânico de Equipamentos Hidropneumáticos. Também há oportunidades voltadas para controle de qualidade e desenvolvimento de projetos maker em FabLab.



As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo portal Processo Seletivo Rio das Ostras.



A iniciativa busca ampliar a qualificação profissional da população e fortalecer a preparação de trabalhadores para setores que seguem em expansão na região. As aulas serão presenciais e acontecerão em diferentes unidades do município, como o Centro Municipal de Inclusão Digital, o Centro Integrado de Convivência, o Colégio Municipal Professor América Abdalla e também na unidade da Firjan/Senai em Macaé.



Os cursos terão início a partir de junho, com turmas distribuídas nos períodos da manhã, tarde e noite, dependendo da formação escolhida. Cada candidato poderá disputar apenas uma vaga.



Para participar, o candidato deve morar em Rio das Ostras, atender aos critérios mínimos de idade e escolaridade exigidos no curso escolhido e possuir renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. A classificação será feita pela ordem cronológica das inscrições, desde que toda a documentação seja validada corretamente.



Os selecionados receberão convocação por e-mail para envio dos documentos obrigatórios, como RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade e declaração de renda.



Outro atrativo é que os cursos serão totalmente gratuitos, sem cobrança de taxa de inscrição ou matrícula. Os participantes ainda terão acesso a material didático digital e, nas capacitações realizadas na Firjan/Senai de Macaé, também receberão uniforme e Equipamentos de Proteção Individual.



O resultado final da seleção será divulgado entre os dias 20 e 22 de maio nos canais oficiais do município. O edital completo pode ser consultado no portal oficial da Prefeitura de Rio das Ostras.







