Agentes da Guarda Civil Municipal participaram de treinamento especializado voltado à atuação em ocorrências críticas e situações de crise - Foto: Divulgação

Agentes da Guarda Civil Municipal participaram de treinamento especializado voltado à atuação em ocorrências críticas e situações de criseFoto: Divulgação

Publicado 16/05/2026 16:15

Rio das Ostras - A preparação de agentes para lidar com situações extremas ganhou mais um importante capítulo em Rio das Ostras. Integrantes da Guarda Civil Municipal participaram de uma capacitação intensiva voltada à atuação em ocorrências críticas e de alta complexidade, reforçando o investimento contínuo na qualificação técnica das equipes de segurança do município.

O treinamento aconteceu no Complexo de Segurança Pública de Duque de Caxias e reuniu profissionais em uma programação especializada de 16 horas, voltada ao aprimoramento operacional, estratégico e jurídico dos agentes que atuam diariamente na proteção da população.

Durante a formação, os guardas participaram da palestra “Direito Operacional e Aplicação da Lei no Teatro de Operações”, conduzida pelo major Leonardo Novo. O conteúdo abordou aspectos legais da atuação policial em cenários críticos, ampliando o entendimento dos profissionais sobre procedimentos, tomada de decisão e segurança jurídica durante operações.

Outro destaque da capacitação foi o treinamento “Primeiro Interventor em Crise com Tomada de Refém”, ministrado pelo subtenente Carlos Soares, profissional com experiência consolidada no Batalhão de Operações Policiais Especiais do Rio de Janeiro. A atividade teve foco na atuação inicial em ocorrências envolvendo ameaça à vida até a chegada de equipes especializadas.

Os agentes receberam orientações sobre técnicas de gerenciamento de crises, comunicação estratégica, estabilização de cenários de risco e negociação em situações envolvendo reféns. As instruções seguiram protocolos inspirados na doutrina operacional do Bope, referência nacional em ações de alta complexidade.

A participação da equipe reforça a preocupação da Guarda Civil Municipal de Rio das Ostras em manter seus profissionais preparados para agir com equilíbrio, técnica e responsabilidade diante de situações que exigem resposta rápida e controle emocional.

Representaram a corporação o comandante Jaime Reis, o coordenador Marcelo Marins e os inspetores Palma e Velasco, fortalecendo a presença institucional do município em iniciativas voltadas ao aperfeiçoamento das forças de segurança pública.

A capacitação permanente dos agentes tem se tornado uma ferramenta essencial para modernizar a atuação da Guarda Municipal e ampliar a sensação de segurança da população, especialmente diante dos desafios enfrentados diariamente nas cidades.