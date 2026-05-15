Semana do MEI vai oferecer cursos gratuitos sobre vendas, gestão financeira e inteligência artificial em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Semana do MEI vai oferecer cursos gratuitos sobre vendas, gestão financeira e inteligência artificial em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 15/05/2026 14:19

Rio das Ostras - Empreendedores de Rio das Ostras terão uma oportunidade de ampliar conhecimentos, modernizar negócios e aprender novas estratégias de mercado durante a Semana do Microempreendedor Individual, que será realizada entre os dias 26 e 28 de maio no município. A programação gratuita aposta em temas atuais e ferramentas práticas para ajudar pequenos empresários a crescerem em um cenário cada vez mais competitivo.

A iniciativa é resultado de uma parceria entre o Sebrae e a administração municipal, com foco na qualificação dos microempreendedores locais. As oficinas serão realizadas no Auditório Inayá Moraes do Couto, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, localizada na Extensão do Bosque.

A programação foi montada pensando nos principais desafios enfrentados pelos pequenos negócios. Entre os temas abordados estão definição de preço de venda, controle de fluxo de caixa, estratégias para aumentar vendas e utilização de ferramentas de Inteligência Artificial voltadas ao empreendedorismo.

Um dos assuntos que mais desperta interesse é justamente o uso da tecnologia para impulsionar resultados. Os participantes poderão aprender como plataformas digitais e ferramentas de IA, incluindo recursos como o ChatGPT, podem auxiliar na divulgação, no atendimento ao cliente, na criação de conteúdos e na organização dos negócios.

Além das orientações práticas, a proposta também busca aproximar os empreendedores de novas tendências do mercado e fortalecer a sustentabilidade financeira dos pequenos empreendimentos da cidade.

As aulas acontecerão das 9h às 13h nos dias 26, 27 e 28 de maio. No dia 26, também haverá programação no período da tarde, das 14h às 17h. As inscrições seguem abertas e podem ser feitas gratuitamente pelo WhatsApp do Sebrae, através do número (22) 2643-2120.

A expectativa é reunir microempreendedores de diferentes segmentos, criando um ambiente de troca de experiências, aprendizado e incentivo ao desenvolvimento econômico local.

O fortalecimento dos pequenos negócios tem sido apontado como uma das principais ferramentas para geração de renda, movimentação da economia e criação de oportunidades dentro do município.