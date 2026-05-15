Novo sistema digital reduz burocracia e agiliza atualização de transferências imobiliárias em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Novo sistema digital reduz burocracia e agiliza atualização de transferências imobiliárias em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 15/05/2026 12:48

Rio das Ostras - A tecnologia começou a mudar a rotina de quem compra ou vende imóveis em Rio das Ostras. O município concluiu a implantação de uma nova ferramenta digital que automatiza o processamento das transferências imobiliárias, reduzindo burocracias, acelerando procedimentos e trazendo mais praticidade para a população.

A iniciativa da Secretaria Municipal de Fazenda representa mais um avanço no processo de modernização dos serviços públicos da cidade. A partir da integração com o Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, o ONR, os dados registrados em cartório passam a ser enviados automaticamente ao Município, dispensando, em muitos casos, a necessidade de comparecimento presencial à Secretaria.

Com a mudança, cerca de três mil solicitações anuais deixam de depender de abertura física de processos administrativos, o que deve garantir mais agilidade na atualização do cadastro imobiliário e melhorar o atendimento aos contribuintes.

A nova sistemática já vale para imóveis registrados a partir de 1º de janeiro de 2025. Nesses casos, a comunicação entre cartórios e Prefeitura ocorre de forma integrada e automática, simplificando etapas que antes exigiam deslocamentos e entrega de documentos presenciais.

O novo modelo também fortalece o controle fiscal e amplia a precisão das informações cadastrais do Município. Segundo a Secretaria de Fazenda, a modernização permitirá maior eficiência administrativa e melhor organização dos dados relacionados aos imóveis da cidade.

Apesar da automatização, alguns casos ainda exigem regularização presencial. Imóveis com cadastro desatualizado, inconsistências em CPF ou CNPJ dos proprietários e transações sem registro cartorial continuam necessitando de atualização formal junto ao Município.

O subsecretário de Administração Tributária, Nelzir Mello, destacou que a integração digital acompanha uma tendência nacional de modernização da gestão pública e deve gerar impactos positivos tanto para o cidadão quanto para a administração municipal.

“A integração ao Sistema Nacional fortalece a gestão tributária, melhora a qualidade das informações cadastrais e traz mais eficiência para o atendimento da população”, ressaltou.

A medida reforça o movimento de transformação digital em Rio das Ostras, que vem investindo em soluções tecnológicas para tornar os serviços públicos mais rápidos, acessíveis e menos burocráticos para os moradores.