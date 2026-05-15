Píer de Costazul entra na fase final das obras e será reinaugurado durante o Rio das Ostras Jazz & Blues Festival - Foto: Douglas Smmithy

Píer de Costazul entra na fase final das obras e será reinaugurado durante o Rio das Ostras Jazz & Blues FestivalFoto: Douglas Smmithy

Publicado 15/05/2026 10:39

Rio das Ostras - O cenário de um dos pontos mais tradicionais de Rio das Ostras já começa a ganhar nova vida. Após meses de obras, intervenções estruturais e recuperação completa do espaço, o Píer do Emissário de Costazul já tem data marcada para voltar oficialmente ao público: 4 de junho, mesmo dia da abertura do tradicional Rio das Ostras Jazz & Blues Festival.

A confirmação foi feita pelo prefeito Carlos Augusto em publicação nas redes sociais, onde apresentou um balanço das obras e melhorias que vêm acontecendo em diferentes regiões do município. A reinauguração do píer chega cercada de expectativa por moradores, turistas, pescadores e frequentadores que acompanham a transformação de um dos cartões-postais mais conhecidos da cidade.

As obras tiveram início em outubro do ano passado e avançam agora para a fase final de acabamento. Nos últimos dias, equipes concentraram os trabalhos na instalação dos guarda-corpos, aplicação de pedras de granito na nova rampa de acesso e nos ajustes finais da estrutura revitalizada.

Além da recuperação física do espaço, a proposta da obra também busca melhorar acessibilidade, circulação de pessoas e segurança no local. A nova rampa promete desafogar o fluxo no calçadão e facilitar o acesso de visitantes ao píer.

A revitalização devolve à cidade um espaço que permaneceu anos sem manutenção adequada e que carrega forte valor afetivo para moradores e turistas. O local é considerado um dos principais pontos de contemplação da orla de Costazul e também um ambiente tradicional para pescadores e famílias que frequentam a região.

Em publicação recente, Carlos Augusto destacou a reta final das intervenções e o simbolismo da entrega. Segundo ele, o município vive um momento de recuperação de espaços importantes para o turismo, lazer e convivência social.

O entorno de Costazul também recebe outras melhorias paralelas. A tradicional Casa do Jazz, localizada na área do antigo camping, passa por reforma estrutural e revitalização completa. O espaço será utilizado pela Fundação Rio das Ostras de Cultura e deve ampliar as atividades culturais permanentes na cidade.

Outra frente de trabalho acontece na Praça da Baleia. Técnicos da Secretaria de Serviços Públicos realizam estudos para reativar o sistema hidráulico da estátua, incluindo o esguicho do dorso e a cascata da cauda, atrações que durante muitos anos fizeram parte da paisagem do local e permaneciam desativadas.

Enquanto os principais pontos turísticos passam por recuperação, equipes municipais também seguem atuando nos bairros com serviços de manutenção urbana, roçada, capina e limpeza pública, como os trabalhos executados recentemente no Floresta das Gaivotas.

A expectativa agora gira em torno da entrega oficial do novo píer, que deve voltar a reunir moradores e visitantes justamente durante um dos períodos mais movimentados do calendário turístico e cultural de Rio das Ostras.