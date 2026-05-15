Píer de Costazul entra na fase final das obras e será reinaugurado durante o Rio das Ostras Jazz & Blues FestivalFoto: Douglas Smmithy
Píer de Costazul será reinaugurado durante o Jazz & Blues e marca nova fase de revitalização em Rio das Ostras
Cartão-postal da cidade entra na reta final das obras e volta a receber moradores e turistas no início de junho
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