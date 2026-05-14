Estudantes da Escola Municipal Pastor Abel participaram de atividades culturais e momentos de leitura na Biblioteca Carlos Drummond de Andrade, em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Estudantes da Escola Municipal Pastor Abel participaram de atividades culturais e momentos de leitura na Biblioteca Carlos Drummond de Andrade, em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 14/05/2026 15:04

Rio das Ostras - Sorrisos espalhados pelos corredores, livros nas mãos e olhos atentos às histórias marcaram a manhã especial vivida por 75 alunos da Escola Municipal Pastor Abel na Biblioteca Municipal Biblioteca Carlos Drummond de Andrade, em Rio das Ostras. O espaço cultural se transformou em um grande ambiente de convivência, aprendizado e criatividade durante uma programação que uniu cinema, leitura e piquenique ao ar livre.

A atividade foi conduzida pela professora Beth Nery, que desenvolveu uma experiência diferente da rotina tradicional em sala de aula. A proposta aproximou os estudantes do universo dos livros de forma leve, afetiva e participativa, estimulando não apenas a leitura, mas também o convívio social e o despertar da imaginação.

Logo nas primeiras horas da manhã, as crianças participaram de uma sessão de cinema preparada especialmente para o grupo. Depois, em meio ao clima descontraído do piquenique, os estudantes compartilharam conversas, brincadeiras e momentos de interação antes de explorarem o acervo da biblioteca.

Entre estantes repletas de histórias, os alunos circularam pelo espaço escolhendo livros, conhecendo novos autores e mergulhando em diferentes gêneros literários. Para muitas crianças, a visita representou mais do que um passeio escolar. Foi uma oportunidade de criar memórias afetivas ligadas à leitura e descobrir que os livros também podem ser lugares de aventura, diversão e acolhimento.

A professora Beth Nery explicou que o incentivo à leitura faz parte do cotidiano da turma e destacou a importância de aproximar os alunos dos espaços públicos de cultura.

“A biblioteca é a porta da leitura. E a leitura leva ao conhecimento, que gera poder, autonomia e liberdade. Quando a criança cria esse vínculo desde cedo, ela passa a enxergar o livro como um companheiro para a vida inteira”, afirmou.

Estudantes da Escola Municipal Pastor Abel participaram de atividades culturais e momentos de leitura na Biblioteca Carlos Drummond de Andrade, em Rio das Ostras Foto: Divulgação Segundo a educadora, as visitas mensais à biblioteca ajudam a fortalecer o hábito da leitura também dentro das famílias, criando conexões entre escola, alunos e responsáveis. A ideia é fazer com que as crianças levem para casa não apenas livros, mas também o interesse pela descoberta e pelo conhecimento.

O ambiente acolhedor da biblioteca chamou a atenção dos estudantes. Muitos aproveitaram para conhecer espaços que nunca haviam visitado antes, folhear livros ilustrados, trocar indicações entre colegas e participar das atividades culturais propostas durante a programação.

Mais do que um local de empréstimo de livros, a Biblioteca Carlos Drummond de Andrade vem ampliando sua atuação como espaço de incentivo à educação, à arte e à convivência social. O local permanece aberto para receber escolas, projetos pedagógicos e iniciativas culturais que aproximem crianças e jovens do universo literário.

A experiência reforçou o papel transformador da leitura na formação das novas gerações e mostrou que ambientes culturais acessíveis podem despertar talentos, estimular a criatividade e abrir novos horizontes para os estudantes.

A gestão da biblioteca informou que professores e instituições de ensino interessados em utilizar o espaço podem procurar a unidade para agendar visitas e desenvolver atividades educativas junto aos alunos.