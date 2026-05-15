Vacinação contra a gripe segue disponível nas unidades de saúde de Rio das Ostras para grupos prioritários e especiais - Foto: Divulgação

Vacinação contra a gripe segue disponível nas unidades de saúde de Rio das Ostras para grupos prioritários e especiaisFoto: Divulgação

Publicado 15/05/2026 12:46

Rio das Ostras - A baixa adesão à vacina contra a gripe acendeu um sinal de atenção em Rio das Ostras. Mesmo com a chegada dos dias mais frios e o aumento dos casos de doenças respiratórias em várias regiões do país, milhares de moradores que fazem parte do público prioritário ainda não buscaram a imunização nas unidades de saúde do município.

Dados da Vigilância em Saúde mostram que apenas 12,66% do público prioritário recebeu a dose da vacina contra a Influenza até o momento. O índice preocupa principalmente entre crianças, gestantes e idosos, grupos considerados mais vulneráveis às complicações causadas pelo vírus da gripe.

Entre as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, a cobertura vacinal chegou a apenas 8,29%. Já entre as gestantes, o percentual é de 12,5%. No grupo dos idosos, a procura alcançou 14,42%. Ao todo, somente 4.876 pessoas dos grupos prioritários compareceram às unidades de saúde para receber a imunização.

A Secretaria de Saúde intensificou a mobilização e vem reforçando a importância da vacina como principal forma de prevenção contra casos graves da doença. A preocupação aumenta nesta época do ano, quando a queda das temperaturas favorece a circulação de vírus respiratórios e amplia os riscos de transmissão em ambientes fechados.

A coordenadora de Vigilância em Saúde, Nirvana Braga, destacou que a vacinação continua sendo uma das ferramentas mais importantes de proteção coletiva.

“O Brasil sempre foi referência quando o assunto é vacinação. Esse é um compromisso que atravessa gerações e protege milhões de pessoas todos os anos. Vacinar-se é um gesto simples que reduz a circulação de vírus e previne doenças graves”, afirmou.

A Influenza é uma infecção viral aguda que afeta diretamente o sistema respiratório e possui alta capacidade de transmissão. Em idosos, crianças pequenas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, a gripe pode evoluir para quadros graves, internações e até óbitos.

A vacina disponibilizada gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde protege contra os três principais subtipos do vírus que mais circularam no Hemisfério Sul no último ano. Além de reduzir complicações, o imunizante também ajuda a diminuir a pressão sobre hospitais e unidades de emergência.

Além dos grupos prioritários, a campanha contempla trabalhadores da saúde, professores, caminhoneiros, profissionais das forças de segurança, trabalhadores do transporte coletivo, pessoas com deficiência permanente, população rural, pessoas com doenças crônicas e outros grupos especiais definidos pelo Ministério da Saúde.

As doses seguem disponíveis nas unidades de saúde do município. A Vigilância em Imunizações também disponibiliza atendimento para esclarecimento de dúvidas pelo WhatsApp (22) 99860-3761, exclusivamente por mensagem de texto.

A mobilização busca ampliar rapidamente os índices de vacinação e reforçar a conscientização da população sobre a importância da prevenção, especialmente neste período de maior circulação de vírus respiratórios.

UNIDADES DE SAÚDE – Dias e Horários de Vacinação

Unidade Saúde da Família Dona Edmeia

Manhã: 8h30 às 11h Tarde: 13h às 16h

Clínica da Família Paulo Henrique Gussen (Âncora)

Manhã: 8h30 às 11h30 Tarde: 13h30 às 16h

Unidade Saúde da Família Operário

Manhã: 8h30 às 12h Tarde: 13h às 16h

Unidade Saúde da Família Cláudio Ribeiro

Manhã: 8h30 às 11h30 Tarde: 13h30 às 16h

Unidade Saúde da Família Cidade Praiana

Manhã: 8h30 às 11h30 Tarde: 13h30 às 16h

Unidade Básica de Saúde Jardim Mariléa

Manhã: 9h30 às 12h Tarde: 13h30 às 15h30

Unidade Saúde da Família Cantagalo

Manhã: 9h30 às 12h (terças e quintas-feiras) Tarde: 13h30 às 15h30 (terças e quintas-feiras)

Unidade Saúde da Família Mar do Norte

Manhã: 8h30 às 11h30 Tarde: 13h30 às 16h

Unidade Saúde da Família Rocha Leão

Manhã: 8h30 às 11h30 Tarde: 13h30 às 16h

Unidade Saúde da Família Nova Cidade

Manhã: 8h30 às 11h30 Tarde: 13h30 às 16h

Unidade Saúde da Família Âncora

Manhã: 8h30 às 11h30 Tarde: 13h30 às 16h

Unidade Saúde da Família Recanto

Manhã: 9h30 às 12h Tarde: 13h30 às 15h30 (segundas e sextas-feiras)