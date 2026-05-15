Vans de Rio das Ostras passam a acessar o Parque de Tubos e encerram trajeto feito a pé por milhares de trabalhadores - Foto: Reprodução

Vans de Rio das Ostras passam a acessar o Parque de Tubos e encerram trajeto feito a pé por milhares de trabalhadoresFoto: Reprodução

Publicado 15/05/2026 11:07

Rio das Ostras - Os trabalhadores que cruzam diariamente a divisa entre Rio das Ostras e Macaé começaram a viver uma nova realidade nesta sexta-feira (15). Depois de anos de reclamações sobre o trajeto feito a pé entre o Parque de Tubos e a Zona Especial de Negócios (ZEN), as vans do transporte municipal de Rio das Ostras passaram oficialmente a acessar o terminal em Macaé, encurtando distâncias e trazendo mais dignidade para milhares de passageiros.

O anúncio foi feito pelos prefeitos Carlos Augusto e Welberth Rezende durante encontro realizado no Parque de Tubos. A mudança atende principalmente trabalhadores da indústria offshore, estudantes e moradores que enfrentavam diariamente sol forte, chuva e insegurança no deslocamento entre os pontos finais do transporte das duas cidades.

A novidade representa uma conquista aguardada há anos por quem depende do transporte intermunicipal. Antes da mudança, passageiros precisavam caminhar por um trecho considerado cansativo e perigoso para completar o trajeto entre Macaé e Rio das Ostras. Agora, com a entrada autorizada das vans até o terminal, o deslocamento se torna mais rápido, confortável e seguro.

Nas redes sociais, Carlos Augusto destacou a importância da parceria entre os municípios e o impacto direto da medida na vida da população.

“Começou hoje uma conquista importante para milhares de trabalhadores e estudantes”, publicou o prefeito ao anunciar o início da operação.

A articulação entre os governos ganhou força após um pedido formal de Rio das Ostras para que os veículos pudessem acessar o terminal do Parque de Tubos. Segundo os prefeitos, a iniciativa também fortalece a integração regional e reconhece a relação econômica intensa entre os dois municípios, especialmente por causa da indústria do petróleo.

Welberth Rezende afirmou que a decisão beneficia não apenas moradores de Rio das Ostras, mas também a dinâmica econômica de Macaé, cidade que recebe diariamente milhares de trabalhadores da região.

A medida foi recebida com entusiasmo por passageiros que utilizam o trajeto diariamente. Para muitos, a mudança representa mais qualidade de vida, menos desgaste físico e maior segurança nos horários de pico, principalmente durante a madrugada e à noite.

A expectativa agora é que novas ações conjuntas entre as cidades avancem em áreas como mobilidade urbana, infraestrutura e serviços compartilhados, fortalecendo ainda mais a integração regional no Norte Fluminense.