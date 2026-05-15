Vans de Rio das Ostras passam a acessar o Parque de Tubos e encerram trajeto feito a pé por milhares de trabalhadoresFoto: Reprodução
Fim da longa caminhada: vans de Rio das Ostras passam a entrar no Parque de Tubos e beneficiam milhares de trabalhadores
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