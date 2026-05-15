Encontro na Zona Especial de Negócios reuniu empresários e representantes do setor de óleo e gás em Rio das OstrasFoto: Divulgação
Rio das Ostras fortalece protagonismo no setor de óleo e gás com encontro estratégico na ZEN
Empresários, especialistas e representantes do setor debateram tendências globais, oportunidades de mercado e novos caminhos para impulsionar negócios na região
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Rio das Ostras avança na digitalização e elimina burocracia em transferências de imóveis
Modernização da Secretaria de Fazenda passa a automatizar atualização cadastral de imóveis e reduz necessidade de atendimento presencial para milhares de contribuintes
Saúde em alerta: baixa procura pela vacina da gripe preocupa Rio das Ostras
Cobertura vacinal entre crianças, gestantes e idosos segue abaixo da meta e reforça mobilização das equipes de saúde no município
Dia histórico: gigantes chegam a Iguaba para futura Ilha dos Dinossauros
Fabinho Costa acompanhou chegada das estruturas ao lado do ex-prefeito Vantoil Martins. Projeto é tratado pela gestão municipal como uma "virada de chave" para a economia e o turismo locais
Fim da longa caminhada: vans de Rio das Ostras passam a entrar no Parque de Tubos e beneficiam milhares de trabalhadores
Medida anunciada pelos prefeitos Carlos Augusto e Welberth Rezende promete mais conforto, segurança e integração regional no transporte entre os dois municípios
Píer de Costazul será reinaugurado durante o Jazz & Blues e marca nova fase de revitalização em Rio das Ostras
Cartão-postal da cidade entra na reta final das obras e volta a receber moradores e turistas no início de junho
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