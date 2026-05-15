Encontro na Zona Especial de Negócios reuniu empresários e representantes do setor de óleo e gás em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Encontro na Zona Especial de Negócios reuniu empresários e representantes do setor de óleo e gás em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 15/05/2026 14:17

Rio das Ostras - A movimentação no Centro de Qualificação Municipal da Zona Especial de Negócios mostrou que Rio das Ostras segue ampliando espaço nas discussões estratégicas do setor de óleo, gás e energia. Representantes empresariais, instituições técnicas e lideranças ligadas à cadeia produtiva participaram de um encontro voltado ao fortalecimento econômico da região e à geração de novas oportunidades para empresas locais.

O evento reuniu integrantes da Rede Petro BC, considerada uma das maiores redes de negócios do segmento no país, além de representantes do poder público, empresários e instituições parceiras. O encontro teve como foco principal apresentar tendências do mercado nacional e internacional, além de discutir estratégias capazes de posicionar ainda mais Rio das Ostras dentro de um dos setores mais importantes da economia fluminense.

A programação trouxe debates sobre o atual cenário da indústria de óleo e gás, perspectivas futuras e caminhos para ampliar competitividade, inovação e integração entre empresas da região. O município foi representado pelo coordenador do Departamento de Petróleo, Gás e Energias Sustentáveis, Mário Max, que recebeu os participantes e destacou a importância da aproximação entre o setor público e a iniciativa privada.

Durante o encontro, a Rede Petro BC apresentou análises de mercado, tendências globais e oportunidades ligadas a eventos e feiras do segmento, muitas delas com suporte logístico e incentivo institucional para participação das empresas associadas. A proposta é ampliar conexões comerciais e abrir novas possibilidades para fornecedores e empreendedores locais.

A reunião também reforçou o peso estratégico da Zona Especial de Negócios dentro do desenvolvimento econômico regional. A ZEN concentra empresas, serviços e operações ligadas ao setor offshore, consolidando Rio das Ostras como uma cidade diretamente conectada ao crescimento da indústria energética no Norte Fluminense.

Representantes do setor empresarial avaliaram o encontro como uma oportunidade importante para troca de experiências, atualização técnica e fortalecimento de parcerias comerciais. O ambiente reuniu desde pequenos empreendedores até lideranças ligadas a instituições técnicas e empresariais.

Entre os participantes estiveram o presidente da Associação de Empresas da ZEN, Roberto Chedid, o coordenador regional do CREA-RJ, Octávio José Junior, além de representantes do Sebrae e empresários ligados à cadeia produtiva de óleo e gás.

A iniciativa reforça o movimento de fortalecimento econômico da região, em um momento em que o setor energético continua sendo um dos principais motores de geração de empregos, investimentos e desenvolvimento no interior do estado.