Motociclista morre após colisão frontal na RJ-106Foto: Reprodução
Colisão na RJ-106 termina com motociclista morto e adolescente ferido em Rio das Ostras
Acidente aconteceu na altura do bairro Beira-Mar e mobilizou equipes da Polícia Militar, Bombeiros e Guarda Municipal
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