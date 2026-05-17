Motociclista morre após colisão frontal na RJ-106 - Foto: Reprodução

Motociclista morre após colisão frontal na RJ-106Foto: Reprodução

Publicado 17/05/2026 11:34

Rio das Ostras - O trânsito na RJ-106 voltou a ser cenário de uma tragédia em Rio das Ostras. Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro terminou com a morte de um homem de 39 anos e deixou um adolescente ferido na altura do km 143, no bairro Beira-Mar.

A vítima fatal foi identificada como Robson Vicente Silva de Oliveira. Segundo informações da polícia, ele conduzia a motocicleta no sentido Macaé x Barra de São João quando ocorreu a colisão frontal com um carro que seguia na direção contrária.

De acordo com o registro da ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 9h15. A suspeita inicial apontada pelas autoridades é que a motocicleta teria invadido a pista oposta durante uma tentativa de ultrapassagem.

O impacto da batida mobilizou equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal de Rio das Ostras, que atuaram no atendimento da ocorrência e no controle do trânsito na rodovia.

Robson não resistiu aos ferimentos e morreu após o acidente. Um adolescente de 14 anos, que estava na garupa da motocicleta, sofreu ferimentos e foi socorrido para o pronto-socorro do município. O estado de saúde dele não havia sido divulgado até a publicação desta reportagem.

O motorista do carro, um idoso de 75 anos, não sofreu ferimentos. Após a confirmação da morte, a área foi isolada para o trabalho da perícia técnica da Polícia Civil. O corpo da vítima foi removido após os procedimentos realizados no local.

O caso foi registrado na 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras, que ficará responsável pela investigação das circunstâncias do acidente. A colisão reacende o alerta sobre os riscos nas rodovias da região, principalmente em trechos de intenso fluxo entre Rio das Ostras e Macaé, onde acidentes graves têm sido registrados com frequência.