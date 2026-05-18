Novos vídeos de assédio em Rio das Ostras aumentaram a preocupação de moradores e reforçaram cobranças por segurança - Foto: Reprodução

Novos vídeos de assédio em Rio das Ostras aumentaram a preocupação de moradores e reforçaram cobranças por segurançaFoto: Reprodução

Publicado 18/05/2026 12:07

Rio das Ostras - O medo voltou a tomar conta das ruas de Rio das Ostras após novos relatos e imagens de assédio contra mulheres circularem nas redes sociais nos últimos dias. Em meio à repercussão e à pressão popular por respostas rápidas das forças de segurança, a Polícia Militar confirmou que uma das imagens compartilhadas como sendo do suspeito da “moto vermelha” é falsa e foi criada com auxílio de Inteligência Artificial.

A informação foi divulgada pelo 32º Batalhão da Polícia Militar, responsável pelo patrulhamento da região. Segundo a corporação, a fotografia não corresponde à identidade real do homem investigado pelos casos de assédio registrados na cidade.

“Essa foto é produto de IA. Pegaram a imagem e pediram para melhorar”, informou a seção de inteligência do batalhão.

O caso ganhou ainda mais repercussão após novas imagens de câmeras de segurança mostrarem um homem em uma motocicleta vermelha abordando mulheres em vias públicas, principalmente nos bairros Jardim Mariléa e Recreio.

Em um dos vídeos mais recentes, registrado na região do Recreio, uma mulher aparece caminhando pela rua enquanto empurra um carrinho de bebê. Nas imagens, o motociclista se aproxima, toca a vítima e foge logo em seguida, dobrando a esquina rapidamente.

A cena provocou indignação nas redes sociais e aumentou a sensação de insegurança entre moradores, principalmente mulheres que circulam sozinhas pela cidade.

Outro vídeo obtido por moradores mostra um homem em uma moto vermelha, desta vez utilizando mochila de entregador, aparentemente seguindo uma mulher que pedalava de bicicleta. A situação aumentou as dúvidas sobre a possível atuação de um único suspeito ou até mesmo de mais de uma pessoa envolvida nos episódios.

Segundo relatos, o caso mais recente aconteceu por volta das 13h35, horário de grande circulação de moradores na região. Após a divulgação das imagens, o policiamento teria sido reforçado em pontos considerados estratégicos.

A divulgação da imagem falsa também abriu debate sobre os riscos do compartilhamento de conteúdos produzidos por Inteligência Artificial durante investigações policiais. Até o momento, a Polícia Militar não informou quem criou a imagem nem se ela teria sido produzida internamente como tentativa de melhorar registros de câmeras de segurança ou se partiu de terceiros.

Enquanto isso, moradores seguem cobrando respostas e medidas efetivas para identificar e localizar o responsável pelos ataques que vêm causando medo e insegurança em diferentes bairros da cidade.