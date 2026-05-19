Novo posto do Detran-RJ já realiza atendimentos de vistoria, emplacamento e emissão de documentos em Rio das Ostras - Foto: Reprodução

Novo posto do Detran-RJ já realiza atendimentos de vistoria, emplacamento e emissão de documentos em Rio das OstrasFoto: Reprodução

Publicado 19/05/2026 15:12

Rio das Ostras - Motoristas de Rio das Ostras começaram a semana com uma mudança aguardada há anos. A cidade passou a contar oficialmente com um posto completo do Detran-RJ, encerrando a rotina de muitos moradores que precisavam viajar para outros municípios em busca de serviços como vistoria, emplacamento e regularização de veículos.

A nova unidade iniciou os atendimentos nesta segunda-feira (18) e rapidamente virou assunto entre moradores, principalmente entre motoristas de aplicativo, motociclistas, caminhoneiros e proprietários de veículos que enfrentavam deslocamentos, filas e gastos extras para resolver questões burocráticas fora do município.

O anúncio foi feito pelo prefeito Carlos Augusto, que classificou a abertura do espaço como uma conquista importante para o desenvolvimento da cidade e para a melhoria dos serviços oferecidos à população.

“Acabou a história de o morador precisar sair de Rio das Ostras para fazer vistoria e emplacamento. Agora tudo passa a ser feito aqui”, afirmou.

Instalado na Rua Campo de Anchova, 2, no Loteamento Atlântico, o posto reúne diversos serviços do Detran-RJ, incluindo transferência de propriedade de veículos, emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) e regularizações administrativas.

Além do atendimento aos moradores da cidade, a expectativa é que a unidade também receba usuários de municípios vizinhos, fortalecendo a movimentação econômica local.

A estrutura construída no município teve origem em uma doação de terreno feita pela administração municipal ainda em 2017. Segundo o prefeito, a área destinada ao projeto possui mais de 5 mil metros quadrados e permitiu que a cidade recebesse uma das maiores unidades do interior do estado.

Moradores comemoraram o início das operações. Um motorista ouvido pela reportagem destacou o impacto da mudança na rotina. “Antes era preciso perder praticamente um dia inteiro indo para outra cidade. Agora ficou muito mais rápido e perto da gente”, comentou.

Nos bastidores políticos, a entrega da unidade também reforça uma sequência de anúncios recentes ligados à mobilidade e infraestrutura regional. Na última semana, o município também confirmou autorização para que vans de Rio das Ostras possam acessar o Terminal Parque de Tubos, em Macaé.

A expectativa da administração municipal é ampliar gradativamente os atendimentos e consolidar a cidade como referência regional em serviços públicos.