Cursos gratuitos vão estimular criatividade e fortalecer a produção artesanal em Rio das Ostras - Foto: Divulgasção

Cursos gratuitos vão estimular criatividade e fortalecer a produção artesanal em Rio das OstrasFoto: Divulgasção

Publicado 19/05/2026 15:13

Rio das Ostras - A criatividade, a memória afetiva e a cultura popular vão ganhar ainda mais espaço em Rio das Ostras nas próximas semanas. Artesãos, artistas manuais e moradores apaixonados pelo universo criativo terão a oportunidade de transformar talento em qualificação profissional por meio de dois novos editais lançados pela Fundação Rio das Ostras de Cultura.

As inscrições começam no dia 1º de junho e serão feitas exclusivamente pela internet, por meio do site oficial da Fundação. A iniciativa contempla a segunda fase do Projeto de Mentoria Artística e Técnica com Identidade Cultural e também um curso gratuito de cerâmica artística, ambos voltados para moradores do município a partir de 16 anos.

O objetivo é fortalecer a formação cultural e artesanal da cidade, incentivando artistas locais a desenvolverem trabalhos autorais ligados à história, às vivências e à identidade cultural de Rio das Ostras.

O curso de cerâmica promete unir técnica e expressão artística em aulas práticas realizadas na Fundição de Artes e Ofícios, no bairro Colinas. Os participantes vão aprender modelagem manual, esmaltação, criação de peças decorativas, acabamento, texturas e pintura fria, além de desenvolver uma linguagem criativa própria.

Ao todo, serão oferecidas 30 vagas divididas em três turmas, com encontros semanais às terças e quintas-feiras.

Já a Mentoria Artística e Técnica com Identidade Cultural terá foco no fortalecimento da produção artesanal contemporânea, incentivando os participantes a utilizarem referências culturais e memórias pessoais como inspiração para criar peças com autenticidade e valor artístico.

As aulas acontecerão na Casa de Cultura Bento Costa Júnior, com oferta de 20 vagas.

A presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura, Rosemarie Teixeira, destacou que os cursos representam uma oportunidade de crescimento para artistas da cidade.

“Queremos incentivar e qualificar quem já trabalha com arte ou deseja aprimorar suas técnicas. São cursos que fortalecem a criatividade e valorizam o potencial artístico dos artesãos riostrenses”, afirmou.

Responsável pela mentoria e pelas aulas de cerâmica, Rodrigo Pontes ressaltou que os cursos vão além do aprendizado técnico.

“Quando o artesão entende que sua história e sua cultura têm valor criativo, o trabalho ganha identidade e verdade. A proposta é transformar sentimentos, memórias e referências em arte”, explicou. As inscrições devem ser realizadas pelo portal oficial da Fundação Rio das Ostras de Cultura.