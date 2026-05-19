Jovens participaram do tradicional juramento à bandeira em cerimônia realizada na sede do Executivo Municipal - Foto: Divulgação

Jovens participaram do tradicional juramento à bandeira em cerimônia realizada na sede do Executivo MunicipalFoto: Divulgação

Publicado 19/05/2026 15:12

Rio das Ostras - Os sonhos do futuro, a ansiedade típica da juventude e o sentimento de dever com o país marcaram a manhã desta terça-feira em Rio das Ostras. Reunidos na sede do Executivo Municipal, 152 jovens dispensados da incorporação ao Serviço Militar participaram da tradicional cerimônia de juramento à bandeira, um dos momentos mais simbólicos da formação cidadã brasileira.

A solenidade foi presidida pelo prefeito Carlos Augusto Balthazar e contou com a presença de autoridades civis e militares. Durante o evento, os jovens reafirmaram o compromisso com a pátria, o respeito às leis e os valores ligados à cidadania.

Em discurso direcionado aos participantes, o prefeito destacou a importância da fase vivida pelos jovens e lembrou das escolhas que começam a definir o futuro profissional e pessoal de cada um.

“Esse momento representa uma passagem importante na vida de vocês. É tempo de construir caminhos, buscar oportunidades e acreditar no próprio potencial”, afirmou.

O comandante do Posto de Recrutamento e Mobilização 01/003, major Ricardo Luiz, ressaltou que o compromisso com o país vai além da vida militar e passa também pelo respeito ao próximo e pela contribuição com a sociedade.

“Servir à pátria também significa agir com responsabilidade, ética e compromisso coletivo no dia a dia”, destacou o oficial.

A cerimônia reuniu familiares, representantes da Junta de Serviço Militar e integrantes do governo municipal. O clima foi de orgulho entre os jovens que participaram do ato cívico, considerado um marco para muitos deles.

Também estiveram presentes o delegado do Serviço Militar do Litoral, Jacirlei Câmara Azevedo; a secretária da Junta Militar de Rio das Ostras, Lilia Euvas; além de secretários municipais e representantes da administração pública.