Microempreendedores de Rio das Ostras buscam regularização para evitar multas e manter benefícios ativosFoto: Douglas Smmithy
Mais de 14 mil MEIs em Rio das Ostras entram na reta final para evitar multas e manter benefícios
Empreendedores têm até 31 de maio para entregar declaração obrigatória e garantir regularidade fiscal
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Fábio do Pastel completa 48 anos entre obras e live em São Pedro
Quem quiser participar deve doar 2 kg de alimento não perecível no ato da inscrição. Concurso cultural premiará os três melhores tapetes
Mpox volta ao debate e Rio das Ostras reforça alerta sobre sintomas, prevenção e cuidados
Município amplia orientações à população e destaca que rede de saúde está preparada para diagnóstico e acompanhamento dos casos
Arte que nasce das mãos ganha força em Rio das Ostras com novos cursos gratuitos para artesãos
Fundação de Cultura abre editais para mentoria artística e curso de cerâmica voltados à valorização da identidade cultural local
Juramento à bandeira reúne mais de 150 jovens em cerimônia marcada por emoção em Rio das Ostras
Dispensados do Serviço Militar participaram do ato cívico que simboliza compromisso com cidadania e responsabilidade social
Fim das viagens para vistoria: novo Detran começa a funcionar em Rio das Ostras
Unidade passa a oferecer emplacamento, vistoria e emissão da nova identidade sem que moradores precisem sair da cidade
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