Cepro celebra 18 anos de atuação em Rio das Ostras com sessão gratuita de cinema voltada para crianças e famíliasFoto: Divulgação
Cinema, fantasia e incentivo à leitura movimentam aniversário de 18 anos do Cepro em Rio das Ostras
Sessão gratuita da animação "O Livro Mágico" promete reunir crianças, famílias e amantes da cultura em uma tarde especial de imaginação e aprendizado
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