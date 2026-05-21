Cepro celebra 18 anos de atuação em Rio das Ostras com sessão gratuita de cinema voltada para crianças e famílias - Foto: Divulgação

Cepro celebra 18 anos de atuação em Rio das Ostras com sessão gratuita de cinema voltada para crianças e famíliasFoto: Divulgação

Publicado 21/05/2026 06:41

Rio das Ostras - Crianças encantadas diante da tela, famílias reunidas em um ambiente de acolhimento cultural e o universo da leitura ganhando vida através da animação. É dessa forma que o Cepro, Centro Cultural de Educação Popular de Rio das Ostras, vai celebrar seus 18 anos de atuação no município neste sábado, com a exibição gratuita da animação “O Livro Mágico”, marcada para às 16h. Muito além de uma sessão de cinema, a atividade chega como um convite para aproximar o público infantil do hábito da leitura de forma leve, divertida e cheia de significado.

A programação especial faz parte das comemorações de aniversário do espaço cultural, que ao longo de quase duas décadas se tornou referência em projetos educativos, formação artística e incentivo à cultura popular em Rio das Ostras. O evento aposta na força da imaginação como ferramenta de transformação social, principalmente entre crianças e adolescentes, em um período em que o acesso à leitura e às atividades culturais se tornou ainda mais necessário dentro das comunidades.

A animação acompanha a trajetória de “Saber, o Dinossauro Leitor”, personagem que embarca em uma jornada repleta de descobertas após receber um livro misterioso da avó. A narrativa mistura fantasia, emoção, amizade e aprendizado, despertando curiosidade e reforçando a importância do contato com os livros desde a infância. A proposta da atividade é transformar o cinema em uma ponte entre diversão e educação, criando memórias afetivas ligadas ao universo da leitura.

Segundo a presidente do Cepro, Guilhermina Rocha, a escolha da animação dialoga diretamente com a missão construída pelo centro cultural ao longo dos anos. Ela destaca que a leitura sempre ocupou papel central dentro das ações desenvolvidas pela instituição e segue sendo uma ferramenta poderosa na formação humana e educacional das crianças.

“A leitura abre portas, amplia horizontes e desperta sonhos. Quando conseguimos aproximar uma criança dos livros através da arte e do entretenimento, estamos plantando algo muito importante para o futuro dela. O Cepro sempre acreditou nesse poder transformador da cultura e da educação popular”, afirmou.

O aniversário do Cepro também representa um marco importante para a cultura independente de Rio das Ostras. Em meio aos desafios enfrentados por espaços culturais comunitários, o centro mantém atividades gratuitas voltadas para diferentes públicos, fortalecendo o acesso democrático à arte, à educação e ao conhecimento. Oficinas, apresentações culturais, projetos educativos e encontros comunitários fazem parte da trajetória construída pelo espaço ao longo desses 18 anos.

A expectativa da organização é reunir dezenas de famílias para uma tarde de convivência, troca de experiências e fortalecimento dos laços comunitários. Para muitos moradores, o Cepro se tornou mais do que um centro cultural. O espaço representa acolhimento, oportunidade e transformação através da arte.

A sessão da animação “O Livro Mágico” acontece neste sábado, às 16h, na sede do Cepro, em Rio das Ostras. A entrada é gratuita e aberta ao público.