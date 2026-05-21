Drogas, dinheiro, motocicleta e outros materiais foram apreendidos durante operação policial no bairro Âncora - Foto: Divulgação

Drogas, dinheiro, motocicleta e outros materiais foram apreendidos durante operação policial no bairro ÂncoraFoto: Divulgação

Publicado 21/05/2026 12:01

Rio das Ostras - Sirene, correria e tentativa de fuga marcaram mais uma operação policial no bairro Âncora, em Rio das Ostras. A ação realizada por equipes do 32º BPM terminou com três envolvidos detidos, entre eles um adolescente apreendido, além da retirada de grande quantidade de drogas das ruas da comunidade.

A movimentação aconteceu nesta quarta-feira (20), durante uma operação de combate ao tráfico de drogas na localidade. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos tentaram escapar ao perceber a chegada das viaturas, o que deu início a um cerco tático realizado pelos agentes nas ruas da comunidade.

Após buscas e perseguição na região, os policiais conseguiram localizar os envolvidos e apreender diversos materiais ligados ao tráfico. O caso chamou atenção de moradores pela intensa presença policial e pela quantidade de entorpecentes recolhida durante a ação.

Entre os materiais apreendidos estavam 68 cápsulas de cocaína, oito unidades de skank e 30 buchas de maconha. Os agentes também recolheram R$ 88 em espécie, um aparelho celular, uma mochila utilizada pelos suspeitos e uma motocicleta sem placa e sem identificação.

A Polícia Militar informou que o material encontrado reforça os indícios de atuação do grupo no comércio ilegal de drogas na região. A motocicleta apreendida será periciada para verificar possível ligação com outras ocorrências registradas no município.

Os envolvidos foram encaminhados para a 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras. Os maiores permaneceram presos e o adolescente ficou apreendido por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Moradores do Âncora relatam preocupação constante com a disputa do tráfico e a circulação de criminosos em algumas áreas do bairro. Operações policiais têm sido intensificadas nos últimos meses como tentativa de reduzir a criminalidade e ampliar a sensação de segurança na região.

Drogas, dinheiro, motocicleta e outros materiais foram apreendidos durante operação policial no bairro Âncora Foto: Divulgação