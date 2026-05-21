Projeto da Academia Riostrense de Letras busca valorizar escritores, artistas e personalidades culturais de Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Projeto da Academia Riostrense de Letras busca valorizar escritores, artistas e personalidades culturais de Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 21/05/2026 12:21

Rio das Ostras - A literatura de Rio das Ostras começa a escrever um novo capítulo. A cidade deu início ao processo de criação da Academia Riostrense de Letras, projeto que promete reunir nomes ligados à cultura, à escrita e à produção artística local em uma iniciativa voltada à preservação da memória cultural e ao fortalecimento da identidade do município. A Fundação Rio das Ostras de Cultura anunciou a abertura de uma Chamada Pública para selecionar 11 integrantes que irão compor o grupo fundador da instituição.

A iniciativa representa um passo importante para artistas, escritores, professores, pesquisadores e agentes culturais que ajudam a construir a história cultural da cidade. A proposta busca reconhecer trajetórias marcadas pela contribuição à literatura e às artes, além de incentivar novas produções culturais no município.

As inscrições serão abertas no dia 1º de julho e deverão ser realizadas de forma online, por meio de formulário eletrônico que ficará disponível no site oficial da Fundação de Cultura de Rio das Ostras. Poderão participar pessoas com atuação comprovada nas áreas literária, artística ou cultural, que possuam vínculo com o município e histórico de contribuição relevante para a cultura local.

Além de homenagear nomes importantes da cena cultural riostrense, a criação da Academia também surge como instrumento de valorização da memória da cidade. A expectativa é que a futura instituição atue na preservação da história literária local, promoção de debates, incentivo à leitura e realização de projetos culturais voltados à população.

A presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura, Rosemarie Teixeira, destacou que o momento representa uma conquista para o setor cultural do município e reforça o compromisso de ampliar os espaços de reconhecimento aos artistas locais.

“Reconhecer os talentos, também na área literária, é uma missão que temos aqui na Fundação. Agora vamos torcer para que tenhamos muitos candidatos para compor a nossa Academia”, afirmou.

A Chamada Pública foi publicada oficialmente na edição 1961 do Diário Oficial do Município, divulgada em 15 de maio de 2026. O documento também reúne detalhes sobre os critérios de seleção e a documentação necessária para participação no processo.

Com a criação da Academia Riostrense de Letras, Rio das Ostras amplia o movimento de valorização cultural e fortalece o espaço dedicado à produção intelectual e artística da cidade, abrindo caminho para novas