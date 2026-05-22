Gilbert Vilalva comemora três medalhas de ouro conquistadas no Brasileirão de Inverno de Tênis de Mesa, em São Paulo - Foto: Divulgação

Gilbert Vilalva comemora três medalhas de ouro conquistadas no Brasileirão de Inverno de Tênis de Mesa, em São PauloFoto: Divulgação

Publicado 22/05/2026 11:30

Rio das Ostras - O talento de Rio das Ostras ganhou destaque nacional nas mesas do principal campeonato brasileiro de tênis de mesa. O atleta riostrense Gilbert Vilalva voltou de São Paulo com três medalhas de ouro na bagagem e uma trajetória que já inspira jovens esportistas da região. Morador de Cidade Beira Mar, ele brilhou no Brasileirão de Inverno Interclubes 2026 e conquistou títulos em três categorias diferentes, consolidando o nome do Município no cenário esportivo brasileiro.

A competição, considerada uma das maiores do país, reuniu cerca de três mil atletas olímpicos e paralímpicos de vários estados ao longo de dez dias de disputas intensas. Em meio a jogos equilibrados e adversários experientes, Gilbert subiu ao lugar mais alto do pódio nas categorias duplas de seleções estaduais, duplas de clubes e duplas mistas, resultado que chamou atenção pela consistência e pelo desempenho técnico apresentado durante o torneio.

Muito além das medalhas, a conquista representa anos de dedicação, treinos diários e superação. Gilbert relembra que o caminho até o título nacional exigiu disciplina e persistência. Segundo o atleta, cada partida disputada em São Paulo carregava emoção e responsabilidade, principalmente por representar Rio das Ostras em um campeonato de grande visibilidade.

“Essa conquista representa todo um processo de esforço e dedicação. Foram muitos desafios até chegar a esse resultado. O esporte exige comprometimento diário e o tênis de mesa transformou minha vida. Poder levar o nome de Rio das Ostras ao topo de um campeonato desse tamanho é motivo de muito orgulho”, afirmou o atleta.

Antes de alcançar o tricampeonato nacional, Gilbert já acumulava títulos importantes no Estado do Rio. O mesatenista conquistou vitórias expressivas no Ranking Costa do Sol de Tênis de Mesa e também subiu ao pódio em etapas do TMB Estadual, onde garantiu medalhas de ouro, prata e bronze.

A relação do atleta com o esporte também ultrapassa as competições. Atualmente, Gilbert atua na formação de novos talentos no clube OstraSpin, onde ministra aulas para crianças, adolescentes e adultos. Nas atividades, ele busca incentivar não apenas o desempenho esportivo, mas também valores como disciplina, foco e autoestima.

A história do atleta riostrense reforça a força do esporte como ferramenta de transformação social e mostra que dedicação e oportunidade podem abrir portas para conquistas de nível nacional.