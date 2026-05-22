Gilbert Vilalva comemora três medalhas de ouro conquistadas no Brasileirão de Inverno de Tênis de Mesa, em São PauloFoto: Divulgação
Rio das Ostras no topo do tênis de mesa nacional
Atleta de Cidade Beira Mar conquista três medalhas de ouro no Brasileirão de Inverno e coloca Rio das Ostras entre os destaques da modalidade
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Novo portal do Jornal Oficial promete acesso mais rápido e transparente em Rio das Ostras
Plataforma ganha visual moderno, navegação simplificada e recursos de acessibilidade para ampliar o acesso da população às informações públicas
Daniela Soares recebe prêmio de 'Inovação 2026' por iluminação pública de LED
Entrega aconteceu nesta quinta-feira (21), durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes, em Teresópolis. Evento reúne gestores, especialistas e representantes de instituições públicas para debater soluções tecnológicas e sustentabilidade
Temporal muda agenda e adia encontro de Serginho com Wladimir em Cabo Frio
Com a cidade debaixo d’água, nesta quarta (20), prefeito acompanhou operações emergenciais e deixou articulações políticas em segundo plano
Academia Riostrense de Letras vai nascer com escritores e artistas escolhidos por chamada pública em Rio das Ostras
Fundação de Cultura abre seleção inédita para definir os 11 membros fundadores da futura Academia Riostrense de Letras e reforça valorização da produção cultural da cidade
Piano, emoção e nostalgia tomam conta do Teatro Municipal com tributo a Guilherme Arantes em Rio das Ostras
Maestro André Morais promete uma noite marcada por clássicos românticos, arranjos emocionantes e conexão afetiva com o público no Teatro Joel Barcellos
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