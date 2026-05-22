Novo portal do Jornal Oficial de Rio das Ostras aposta em acessibilidade, rapidez e transparência digital - Foto: Reprodução

Novo portal do Jornal Oficial de Rio das Ostras aposta em acessibilidade, rapidez e transparência digitalFoto: Reprodução

Publicado 22/05/2026 11:24

Rio das Ostras - Os moradores de Rio das Ostras passaram a contar com uma nova ferramenta para acompanhar decretos, leis, resoluções e demais atos oficiais do município. A administração municipal lançou nesta semana a reformulação do portal do Jornal Oficial do Município, conhecido como JOM, apostando em uma plataforma mais moderna, acessível e fácil de navegar.

A mudança chega em um momento em que o acesso rápido à informação pública se tornou cada vez mais necessário no dia a dia da população. Com layout renovado e sistema otimizado, o novo portal foi desenvolvido para funcionar de maneira mais eficiente tanto em computadores quanto em celulares e tablets, permitindo que moradores acompanhem publicações oficiais de qualquer lugar.

Segundo o município, a reformulação vai além da parte visual. O objetivo é tornar a consulta aos documentos públicos mais prática e intuitiva, reduzindo dificuldades de navegação e facilitando o acesso a informações de interesse coletivo. A nova estrutura também busca melhorar a velocidade de carregamento das páginas e oferecer pesquisas mais precisas dentro do sistema.

Entre as novidades está a ampliação da ferramenta de busca interna, que agora permite localizar conteúdos por palavras-chave, datas e categorias específicas. A funcionalidade deve beneficiar moradores, empresários, servidores públicos e qualquer cidadão que precise consultar documentos oficiais sem enfrentar longos processos de pesquisa.

Outro ponto destacado pela administração municipal é o investimento em acessibilidade digital. O novo portal conta com recursos voltados para pessoas com deficiência visual e limitações motoras, ampliando o alcance da informação pública e garantindo maior inclusão no ambiente virtual.

A modernização do Jornal Oficial também faz parte do processo de digitalização e desburocratização dos serviços públicos defendido pela atual gestão municipal. A proposta é aproximar os cidadãos das informações institucionais e fortalecer mecanismos de transparência e controle social.

Além das edições mais recentes, o sistema permite acesso ao acervo histórico do Jornal Oficial, facilitando consultas antigas tanto do Poder Executivo quanto do Legislativo municipal. A medida deve ajudar pesquisadores, advogados, empresários e moradores que necessitam localizar documentos publicados em anos anteriores.

O acesso ao novo portal pode ser feito diretamente pelo site oficial da Prefeitura de Rio das Ostras ou pelo endereço: Jornal Oficial de Rio das Ostras