Novo portal do Jornal Oficial de Rio das Ostras aposta em acessibilidade, rapidez e transparência digitalFoto: Reprodução
Novo portal do Jornal Oficial promete acesso mais rápido e transparente em Rio das Ostras
Plataforma ganha visual moderno, navegação simplificada e recursos de acessibilidade para ampliar o acesso da população às informações públicas
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