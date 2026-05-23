Veículo utilizado no descarte irregular de entulho foi apreendido após flagrante da Guarda Ambiental - Foto: Divulgação

Veículo utilizado no descarte irregular de entulho foi apreendido após flagrante da Guarda AmbientalFoto: Divulgação

Publicado 23/05/2026 16:42

Rio das Ostras - Uma cena que infelizmente ainda se repete em áreas afastadas de Rio das Ostras terminou em flagrante ambiental e apreensão de veículo nesta semana. Agentes da Guarda Ambiental surpreenderam um homem despejando restos de obras e entulho em uma área próxima ao afluente do Rio Jundiá, na Rodovia Norival Martins da Cruz, trecho que liga Nova Cidade à Rodovia do Contorno.

O material descartado irregularmente ocupava a carroceria de uma caminhonete Chevrolet Montana branca. Segundo a fiscalização, cerca de dois metros cúbicos de resíduos sólidos foram despejados em uma região considerada ambientalmente sensível, o que chamou a atenção das equipes que atuavam no monitoramento da área.

Após o flagrante, o motorista foi conduzido para a 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras, onde a ocorrência foi registrada. O veículo acabou apreendido e permaneceu retido para perícia, ainda com parte do entulho na carroceria.

De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a infração se enquadra no artigo 84 da Lei Complementar Municipal nº 1870/2019, que prevê multa superior a R$ 790 para descarte irregular de resíduos. O caso também pode ser enquadrado na Lei Federal de Crimes Ambientais, que trata da poluição causada pelo despejo inadequado de materiais e resíduos.

Além de comprometer a paisagem urbana, o descarte clandestino provoca impactos sérios no meio ambiente, como assoreamento de rios, contaminação do solo, proliferação de insetos e risco de enchentes. Em períodos de chuva intensa, resíduos abandonados em vias e terrenos também acabam arrastados para canais e cursos d’água.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Ricardo Torres, afirmou que a fiscalização continuará intensificada nos pontos considerados críticos da cidade. Segundo ele, o objetivo é combater crimes ambientais e conscientizar a população sobre os danos provocados por esse tipo de prática.

A Guarda Ambiental reforçou ainda que moradores podem colaborar denunciando situações semelhantes e descartando resíduos apenas em locais autorizados.