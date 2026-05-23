Crianças da Educação Infantil conheceram os bastidores do Teatro Joel Barcellos e os espaços da Biblioteca Íris Galvão em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Crianças da Educação Infantil conheceram os bastidores do Teatro Joel Barcellos e os espaços da Biblioteca Íris Galvão em Rio das Ostras Foto: Divulgação

Publicado 23/05/2026 16:42

Rio das Ostras - Sorrisos, olhares atentos e muitas perguntas transformaram a manhã da última sexta-feira em uma experiência especial para um grupo de crianças que visitou duas das principais unidades culturais de Rio das Ostras. O Teatro Municipal Joel Barcellos e a Biblioteca Pública Municipal Professora Íris Galvão receberam cerca de 20 alunos da Educação Infantil da Escola Alfa, de Macaé, em uma atividade voltada ao contato com a arte e a literatura.

Com idades entre 4 e 6 anos, os estudantes participaram de um passeio guiado pelas dependências do teatro e da biblioteca. A visita foi conduzida pela diretora do Teatro Joel Barcellos, Marcela Jorge, que apresentou aos pequenos detalhes do funcionamento dos espaços culturais.

Durante o tour pelo teatro, as crianças conheceram camarins, palco e áreas técnicas. Técnicos de som e iluminação mostraram como funcionam os equipamentos usados nas apresentações, despertando a curiosidade da turma a cada demonstração.

Na biblioteca, os visitantes tiveram contato com o acervo literário, os ambientes de leitura e a forma como os livros são organizados. O passeio aproximou as crianças do universo da leitura de forma leve e interativa, transformando o espaço em um ambiente de descoberta e imaginação.

A coordenadora de Educação Infantil da Escola Alfa, Paula Musumeci Soares, explicou que a atividade integrou o projeto pedagógico “Foto Novela”, desenvolvido com foco em arte e literatura. Segundo ela, os professores trabalham histórias com os alunos para que as próprias crianças escolham os livros que serão explorados durante o período letivo.

Paula contou ainda que a escolha por Rio das Ostras aconteceu pela possibilidade de visitar teatro e biblioteca no mesmo local, facilitando a experiência cultural dos alunos. Ela destacou também a importância de valorizar espaços culturais de municípios vizinhos e ampliar o repertório das crianças fora da rotina escolar.

A visita terminou cercada por entusiasmo e descobertas, deixando nos pequenos visitantes a sensação de que cultura também pode ser vivida de perto, entre livros, luzes, palco e imaginação.