Trabalhadores procuram oportunidades no Banco de Empregos de Rio das Ostras nesta segunda-feiraFoto: Ilustração
Mais de 670 vagas movimentam Banco de Empregos em Rio das Ostras nesta segunda
Oportunidades contemplam diferentes áreas e reforçam esperança de recolocação profissional para moradores da cidade
Mais de 670 vagas movimentam Banco de Empregos em Rio das Ostras nesta segunda
Oportunidades contemplam diferentes áreas e reforçam esperança de recolocação profissional para moradores da cidade
Teatro e biblioteca viraram cenário de descoberta para crianças em Rio das Ostras
Alunos da Educação Infantil de uma escola de Macaé conheceram os bastidores do Teatro Joel Barcellos e os espaços da Biblioteca Íris Galvão em uma visita marcada por curiosidade e encantamento
Rio das Ostras vira capital mundial do jazz e do blues com festival que deve reunir mais de 100 mil pessoas
Cidade recebe estrelas internacionais, shows gratuitos e uma maratona musical que promete movimentar turismo, economia e cultura durante o feriadão de Corpus Christi
Descarte ilegal às margens de rio termina com veículo apreendido em Rio das Ostras
Ação da Guarda Ambiental flagrou homem despejando entulho perto do Rio Jundiá e reforça alerta sobre impactos causados pela poluição urbana
Arraial do Cabo recebe prêmio por projeto educacional inovador
O município de Arraial do Cabo foi destaque no Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Região dos Lagos, realizado nesta quinta-feira (21), em Teresópolis. A cidade ficou entre as premiadas do evento, que reuniu prefeitos, gestores públicos, servidores e especialistas de cerca de 50 municípios do Estado do Rio de Janeiro.
Luz reforçada nas ruas de Rio das Ostras
Equipes percorrem bairros e regiões de grande circulação com serviços diários de manutenção da iluminação pública
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.