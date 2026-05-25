Trabalhadores procuram oportunidades no Banco de Empregos de Rio das Ostras nesta segunda-feira - Foto: Ilustração

Trabalhadores procuram oportunidades no Banco de Empregos de Rio das Ostras nesta segunda-feiraFoto: Ilustração

Publicado 25/05/2026 10:26

Rio das Ostras - Trabalhadores em busca de uma oportunidade começaram a semana com boas notícias em Rio das Ostras. O Banco de Empregos do município abriu, nesta segunda-feira (25), um total de 671 vagas para diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação, ampliando as chances de recolocação profissional e primeiro emprego.

As oportunidades atendem desde candidatos com experiência até pessoas que tentam entrar no mercado de trabalho pela primeira vez. Entre os destaques estão vagas para motorista de ônibus urbano, atendente de restaurante, operador de caixa e assistente de qualidade.

A movimentação no Centro de Cidadania começou cedo, reunindo moradores esperançosos por uma nova chance profissional em meio aos desafios econômicos enfrentados por muitas famílias da região.

As inscrições são gratuitas e realizadas presencialmente no Centro de Cidadania, localizado no bairro Âncora. O atendimento ao público acontece de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h.

Para participar do processo, os candidatos precisam apresentar documento oficial com foto, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado, currículo impresso e certificados de qualificação profissional, caso possuam.

Entre as funções com maior número de vagas abertas estão 27 oportunidades para motorista de ônibus urbano e 30 para atendente de restaurante. Também há ofertas para operador de caixa, assistente de qualidade e outras áreas operacionais e administrativas.

A iniciativa tem sido uma das principais portas de entrada para trabalhadores que tentam retornar ao mercado formal de emprego na cidade.

A lista completa de vagas e os requisitos exigidos para cada função estão disponíveis no portal oficial da Prefeitura de Rio das Ostras.