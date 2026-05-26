Guarda Ambiental apreendeu motosserra usada em poda irregular de árvores no Jardim Mariléa - Foto: Divulgação

Guarda Ambiental apreendeu motosserra usada em poda irregular de árvores no Jardim MariléaFoto: Divulgação

Publicado 26/05/2026 13:16

Rio das Ostras - O barulho da motosserra em plena manhã chamou a atenção de moradores do Jardim Mariléa e terminou em apreensão ambiental em Rio das Ostras. Uma ação da Guarda Ambiental realizada nesta segunda-feira (25) interrompeu uma poda irregular de árvores e resultou na apreensão do equipamento utilizado sem autorização e sem documentação obrigatória.

A ocorrência aconteceu na esquina das ruas Niterói e São Fidélis, após denúncias encaminhadas à fiscalização ambiental do município. No local, os agentes encontraram um homem realizando cortes em uma mangueira e em um abacateiro utilizando motosserra sem licença emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Durante a abordagem, a equipe constatou ainda que o responsável pela atividade não possuía habilitação para operar o equipamento, exigência prevista na legislação ambiental e de segurança.

Segundo a Guarda Ambiental, autos de constatação e notificação foram emitidos no local. A motosserra acabou apreendida pelos agentes.

A fiscalização informou que a prática infringe os artigos 108 e 264 da Lei Complementar Municipal nº 005/2008, que regulamenta as normas ambientais da cidade. A legislação determina que qualquer poda, corte ou intervenção em vegetação, seja em área pública ou particular, depende de autorização prévia do órgão ambiental competente.

Além das possíveis multas, o descumprimento das normas pode gerar apreensão de equipamentos e outras sanções administrativas.

A operação reforçou o alerta sobre os impactos causados por intervenções irregulares em áreas verdes urbanas. Especialistas destacam que podas sem acompanhamento técnico podem comprometer a saúde das árvores, provocar quedas e afetar diretamente o equilíbrio ambiental da cidade.

A Secretaria de Meio Ambiente informou que as fiscalizações seguem intensificadas em diferentes bairros do município, principalmente após o aumento de denúncias envolvendo supressão vegetal irregular.

Moradores também foram orientados a buscar autorização oficial antes de qualquer poda ou retirada de árvores, evitando riscos ambientais e penalidades legais.