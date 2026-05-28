Agentes da Guarda Civil Municipal participam de treinamento voltado ao reforço do patrulhamento preventivo em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Agentes da Guarda Civil Municipal participam de treinamento voltado ao reforço do patrulhamento preventivo em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 28/05/2026 12:59

Rio das Ostras - As ruas de Rio das Ostras ganharam nesta semana um movimento diferente nos bastidores da segurança pública. Longe das sirenes e do patrulhamento diário, agentes da Guarda Civil Municipal entraram em uma rotina intensa de qualificação que pretende fortalecer a presença da corporação nos bairros e melhorar a resposta em situações de risco.

O treinamento, que segue até a próxima sexta-feira, dia 29, reúne integrantes do grupamento especial de operações da Guarda Municipal em uma série de atividades voltadas ao patrulhamento preventivo e ostensivo.

A proposta vai além da parte técnica. O curso busca preparar os agentes para diferentes cenários enfrentados no cotidiano das ruas, desde abordagens preventivas até ocorrências de maior complexidade.

Entre os conteúdos aplicados estão técnicas operacionais, combate em ambiente confinado, defesa pessoal, uso progressivo da força, gerenciamento de crises, direitos humanos e preparo físico e psicológico.

Na prática, o objetivo é ampliar a sensação de segurança da população e tornar o patrulhamento mais eficiente, principalmente em áreas de maior circulação e nos bairros mais afastados do Centro.

A qualificação também reforça uma tendência cada vez mais presente nas guardas municipais do país: a atuação preventiva aliada à proximidade com os moradores.

Segundo a Secretaria de Guarda, Trânsito e Ordem Pública, a capacitação busca preparar os agentes para atuar de forma mais estratégica, humanizada e técnica, fortalecendo o vínculo com a população e melhorando o atendimento nas ocorrências.

O secretário Carlos Menegasi destacou que o investimento na formação contínua dos guardas faz parte do processo de fortalecimento da corporação.

“Uma equipe bem preparada consegue atuar com mais eficiência, equilíbrio e segurança. O objetivo é oferecer um serviço cada vez mais qualificado para a população”, afirmou.

Além das atividades práticas, os agentes também participam de treinamentos voltados à resiliência emocional, tema que ganhou importância dentro das forças de segurança diante das situações de pressão enfrentadas diariamente pelos profissionais.

A expectativa é que a qualificação contribua diretamente para ampliar o patrulhamento preventivo em diferentes regiões da cidade, fortalecendo a atuação da Guarda Municipal nas ações de apoio à segurança pública.