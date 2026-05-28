Agentes da Guarda Civil Municipal participam de treinamento voltado ao reforço do patrulhamento preventivo em Rio das OstrasFoto: Divulgação
Guardas de Rio das Ostras passam por treinamento intensivo para reforçar segurança nos bairros
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Projeto "Isso Não É Jazz & Blues" aposta em encontros musicais, liberdade artística e valorização da cena independente no feriado de Corpus Christi
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